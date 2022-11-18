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Россия прошла нижнюю точку спада потребительского рынка, заявил Белоусов - РИА Новости, 18.11.2022
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Россия прошла нижнюю точку спада потребительского рынка, заявил Белоусов
Россия прошла нижнюю точку спада потребительского рынка, заявил Белоусов - РИА Новости, 18.11.2022
Россия прошла нижнюю точку спада потребительского рынка, заявил Белоусов
Россия прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса, нижняя граница по инвестициям уже близко, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:14
2022-11-18T15:14
экономика
россия
андрей белоусов
правительство рф
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Россия прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса, нижняя граница по инвестициям уже близко, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов."Российская экономика, об этом уже говорилось, с нашей точки зрения, прошла нижнюю точку спада в части потребительского рынка. В части инвестиций еще нет, но где-то мы приближаемся", - сказал он.По словам Белоусова, имеющиеся статистические данные показывают, что бизнес достаточно оптимистично смотрит на развитие ситуации."Это, во-первых, PMI, который у нас стандартно больше 50%, сейчас в сентябре вырос еще больше. И второе - это очень низкий уровень безработицы, очень высокая занятость, которая даже ниже 4%. Поэтому это все говорит о том, что конъюнктура такая достаточно благоприятная, и в этом смысле хотя темпы роста отрицательные, но это связано в основном с событиями второго квартала, ну и третьего квартала тоже", - пояснил Белоусов.Глава Банка России Эльвира Набиуллина в октябре говорила, что экономическая активность в России в сентябре начала снижаться после стабилизации летом, в том числе из-за ухудшения условий для российского экспорта и ослабления потребительского спроса.
https://ria.ru/20221118/moskva-1832391607.html
https://ria.ru/20221101/inflyatsiya-1828370443.html
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экономика, россия, андрей белоусов, правительство рф
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Правительство РФ
15:14 18.11.2022
 
Россия прошла нижнюю точку спада потребительского рынка, заявил Белоусов

Вице-премьер Белоусов: Россия прошла нижнюю точку спада в части потребительского рынка

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в супермаркете. Архивное фото
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БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Россия прошла нижнюю точку спада в части потребительского спроса, нижняя граница по инвестициям уже близко, заявил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Российская экономика, об этом уже говорилось, с нашей точки зрения, прошла нижнюю точку спада в части потребительского рынка. В части инвестиций еще нет, но где-то мы приближаемся", - сказал он.
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По словам Белоусова, имеющиеся статистические данные показывают, что бизнес достаточно оптимистично смотрит на развитие ситуации.
"Это, во-первых, PMI, который у нас стандартно больше 50%, сейчас в сентябре вырос еще больше. И второе - это очень низкий уровень безработицы, очень высокая занятость, которая даже ниже 4%. Поэтому это все говорит о том, что конъюнктура такая достаточно благоприятная, и в этом смысле хотя темпы роста отрицательные, но это связано в основном с событиями второго квартала, ну и третьего квартала тоже", - пояснил Белоусов.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в октябре говорила, что экономическая активность в России в сентябре начала снижаться после стабилизации летом, в том числе из-за ухудшения условий для российского экспорта и ослабления потребительского спроса.
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