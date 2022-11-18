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На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде - РИА Новости, 18.11.2022
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На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде
На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде - РИА Новости, 18.11.2022
На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде
Сотрудник полиции насмерть сбил 45-летнюю велосипедистку в Краснодарском крае, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональной... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:13
2022-11-18T13:35
происшествия
краснодарский край
щербиновский район
дтп
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудник полиции насмерть сбил 45-летнюю велосипедистку в Краснодарском крае, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональной прокуратуре.По данным надзорного ведомства, 13 ноября сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Nissan Sunny в станице Старощербиновской. Водитель наехал на 45-летнюю велосипедистку, которая в результате ДТП скончалась."Прокуратура Щербиновского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного 13 ноября 2022 года по п. "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) следственным комитетом в отношении 35-летнего полицейского", - говорится в сообщении.Уточняется, что в этот же день водитель был задержан и заключен под стражу на период предварительного расследования.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по краю, сотрудник полиции находился за рулем в свободное от службы время. Кубанским главком МВД назначено проведение служебной проверки."В случае установления вины, полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20221102/bashkiriya-1828796578.html
https://ria.ru/20220826/politseyskiy-1812356370.html
краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, щербиновский район, дтп
Происшествия, Краснодарский край, Щербиновский район, ДТП
12:13 18.11.2022 (обновлено: 13:35 18.11.2022)
 
На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил женщину на велосипеде

Пьяный полицейский насмерть сбил 45-летнюю велосипедистку в станице Старощербиновской

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 ноя – РИА Новости. Сотрудник полиции насмерть сбил 45-летнюю велосипедистку в Краснодарском крае, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, 13 ноября сотрудник правоохранительных органов в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Nissan Sunny в станице Старощербиновской. Водитель наехал на 45-летнюю велосипедистку, которая в результате ДТП скончалась.
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"Прокуратура Щербиновского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного 13 ноября 2022 года по п. "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) следственным комитетом в отношении 35-летнего полицейского", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этот же день водитель был задержан и заключен под стражу на период предварительного расследования.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по краю, сотрудник полиции находился за рулем в свободное от службы время. Кубанским главком МВД назначено проведение служебной проверки.
"В случае установления вины, полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в правоохранительных органах.
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ПроисшествияКраснодарский крайЩербиновский районДТП
 
 
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