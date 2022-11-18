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В Донецке не менее шести человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/donetsk-1832583894.html
В Донецке не менее шести человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке не менее шести человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022
В Донецке не менее шести человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ
Минимум шесть человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:59
2022-11-18T18:01
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Минимум шесть человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрела Киевского района в одном из домов по проспекту Титова ранения получили как минимум шесть человек. Бригады скорой помощи развозят пострадавших по больницам города", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
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происшествия, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
17:59 18.11.2022 (обновлено: 18:01 18.11.2022)
 
В Донецке не менее шести человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: не менее шести человек пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Минимум шесть человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате обстрела Киевского района в одном из домов по проспекту Титова ранения получили как минимум шесть человек. Бригады скорой помощи развозят пострадавших по больницам города", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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