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В Донецке не менее шести человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке не менее шести человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 18.11.2022

В Донецке не менее шести человек пострадали при обстреле со стороны ВСУ

Минимум шесть человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:59

2022-11-18T17:59

2022-11-18T18:01

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Минимум шесть человек получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрела Киевского района в одном из домов по проспекту Титова ранения получили как минимум шесть человек. Бригады скорой помощи развозят пострадавших по больницам города", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)