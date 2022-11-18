https://ria.ru/20221118/diplomy-1832594169.html
Белоруссия и Куба подписали соглашение о взаимном признании дипломов
Белоруссия и Куба подписали соглашение о взаимном признании дипломов - РИА Новости, 18.11.2022
Белоруссия и Куба подписали соглашение о взаимном признании дипломов
Белоруссия и Куба подписали межправительственное соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T18:23
2022-11-18T18:23
2022-11-18T18:23
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МИНСК, 18 ноя - РИА Новости. Белоруссия и Куба подписали межправительственное соглашение о взаимном признании документов о высшем образовании.В пятницу в Минске состоялась встреча министра образования Белоруссии Андрея Иванца с заместителем министра высшего образования Кубы Мириам Исабель Альпизар Сантана."В рамках встречи подписано Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Куба о взаимном признании документов об образовании", - говорится в сообщении пресс-службы минобразования Белоруссии.В настоящее время белорусскими учреждениями высшего образования заключены 10 прямых договоров о сотрудничестве с учреждениями образования и организациями Республики Куба, информирует пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20221117/kuba-1832200921.html
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белоруссия, куба, минск, в мире
Белоруссия, Куба, Минск, В мире
Белоруссия и Куба подписали соглашение о взаимном признании дипломов
Белоруссия и Куба подписали межправительственное соглашение о взаимном признании дипломов