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Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в 2023 году - РИА Новости, 18.11.2022
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Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в 2023 году
Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в 2023 году - РИА Новости, 18.11.2022
Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в 2023 году
Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в конце 2023 года, ежедневно в будни он будет перевозить около 455 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:00
2022-11-18T17:04
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в конце 2023 года, ежедневно в будни он будет перевозить около 455 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Четвёртый диаметр - самый протяжённый на МЦД - запустим в конце 2023 года. Пассажиры смогут строить транзитный маршрут через 7 вокзалов столицы. Ежедневно в будни МЦД-4 будет перевозить около 455 тысяч человек", - написал мэр.Собянин отметил, что для запуска D4 специалисты строят ж/д ветку между Киевским и Горьковским направлениями МЖД. Она готова больше чем на 60%. По словам мэра, сейчас на этой соединительной линии ведутся работы на станциях Поклонная, Кутузовская и Тестовская. Здесь будут комфортные для пассажиров современные пригородные вокзалы, построенные по стандартам московского транспорта. Специалисты оборудуют безопасные переходы через ж/д пути, кассы и турникеты, лифты и эскалаторы."Параллельно коллеги из РЖД прокладывают новые пути: уже уложили больше 5,8 километров рельсов. Достроили железнодорожный мост через Москву-реку, поэтапно обновляем пешеходные переходы", - добавил Собянин.
https://ria.ru/20221118/stabilizatsiya-1832377386.html
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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин, Москва
17:00 18.11.2022 (обновлено: 17:04 18.11.2022)
 
Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в 2023 году

Мэр Москвы Собянин: самый протяженный на МЦД диаметр запустят в конце 2023 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПоезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в конце 2023 года, ежедневно в будни он будет перевозить около 455 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Четвёртый диаметр - самый протяжённый на МЦД - запустим в конце 2023 года. Пассажиры смогут строить транзитный маршрут через 7 вокзалов столицы. Ежедневно в будни МЦД-4 будет перевозить около 455 тысяч человек", - написал мэр.
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Собянин отметил, что для запуска D4 специалисты строят ж/д ветку между Киевским и Горьковским направлениями МЖД. Она готова больше чем на 60%. По словам мэра, сейчас на этой соединительной линии ведутся работы на станциях Поклонная, Кутузовская и Тестовская. Здесь будут комфортные для пассажиров современные пригородные вокзалы, построенные по стандартам московского транспорта. Специалисты оборудуют безопасные переходы через ж/д пути, кассы и турникеты, лифты и эскалаторы.
"Параллельно коллеги из РЖД прокладывают новые пути: уже уложили больше 5,8 километров рельсов. Достроили железнодорожный мост через Москву-реку, поэтапно обновляем пешеходные переходы", - добавил Собянин.
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