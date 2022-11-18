https://ria.ru/20221118/diametr-1832549683.html

Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в 2023 году

Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в 2023 году - РИА Новости, 18.11.2022

Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в 2023 году

Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в конце 2023 года, ежедневно в будни он будет перевозить около 455 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:00

2022-11-18T17:00

2022-11-18T17:04

общество

городское хозяйство москвы

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самый протяженный диаметр D4 в Москве запустят в конце 2023 года, ежедневно в будни он будет перевозить около 455 тысяч пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Четвёртый диаметр - самый протяжённый на МЦД - запустим в конце 2023 года. Пассажиры смогут строить транзитный маршрут через 7 вокзалов столицы. Ежедневно в будни МЦД-4 будет перевозить около 455 тысяч человек", - написал мэр.Собянин отметил, что для запуска D4 специалисты строят ж/д ветку между Киевским и Горьковским направлениями МЖД. Она готова больше чем на 60%. По словам мэра, сейчас на этой соединительной линии ведутся работы на станциях Поклонная, Кутузовская и Тестовская. Здесь будут комфортные для пассажиров современные пригородные вокзалы, построенные по стандартам московского транспорта. Специалисты оборудуют безопасные переходы через ж/д пути, кассы и турникеты, лифты и эскалаторы."Параллельно коллеги из РЖД прокладывают новые пути: уже уложили больше 5,8 километров рельсов. Достроили железнодорожный мост через Москву-реку, поэтапно обновляем пешеходные переходы", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20221118/stabilizatsiya-1832377386.html

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общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва