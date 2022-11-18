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МВД: убитая в Москве девушка сначала отрицала, что знает преследователя - РИА Новости, 18.11.2022
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МВД: убитая в Москве девушка сначала отрицала, что знает преследователя
МВД: убитая в Москве девушка сначала отрицала, что знает преследователя - РИА Новости, 18.11.2022
МВД: убитая в Москве девушка сначала отрицала, что знает преследователя
Убитая на юго-западе Москвы девушка накануне при разговоре с полицией сначала отрицала, что знает своего преследователя, а потом и вовсе отказалась ехать в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:01
2022-11-18T21:01
происшествия
ирина волк
москва
россия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Убитая на юго-западе Москвы девушка накануне при разговоре с полицией сначала отрицала, что знает своего преследователя, а потом и вовсе отказалась ехать в отдел для написания заявления, рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.В пятницу утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.По словам Волк, пострадавшая обращалась в полицию накануне. Она рассказала, что ее преследует молодой человек, но его данных и примет не сообщила. "Сотрудники полиции, прибыв на вызов, прошли внутрь магазина (именно это запечатлено на видеозаписи, распространенной рядом Telegram-каналов), чтобы выполнить свои первоначальные задачи – опросить заявительницу, установить личность и приметы злоумышленника. В ходе опроса девушка сначала отрицала, что знает правонарушителя, и только потом призналась, что ее преследует знакомый", – добавила представитель МВД.Полицейские выяснили, что злоумышленник, скорее всего, находится неподалеку, и принялись искать его, но не обнаружили. "Сотрудники предложили девушке проехать в отдел полиции для написания заявления, однако она отказалась покидать рабочее место. Тогда полицейские приняли заявление на месте, вернулись в отдел и зарегистрировали его в установленном порядке", – подчеркнула Волк.Прокуратура Москвы ранее информировала, что возбуждено еще одно уголовное дело - об угрозе убийством (статья 119 УК РФ). По информации ведомства, 17 ноября около 18.00 девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением и попросила просит принять меры к ее 25-летнему знакомому, который преследует ее, приезжает к ней домой, угрожает ножом. Женщина сообщила, что 17 ноября он приехал к ней на работу на Булатниковскую улицу, угрожал убийством, сообщив, что у него нож. Она восприняла угрозы реально и опасалась за жизнь. В пятницу, 18 ноября, он подкараулил девушку и "нанес ей смертельные ранения". Как сообщали в СК, вместе с 25-летним подозреваемым был задержан его знакомый. Обоих мужчин в ближайшее время доставят на допрос.Ранее источники РИА Новости рассказывали, что девушка, работавшая в продуктовом магазине на Булатниковской улице, в четверг сообщила полиции, что ее преследует знакомый - Шохрубек Каримов, он "душил ее".
https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832538654.html
https://ria.ru/20221118/ubiystvo-1832440922.html
москва
россия
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происшествия, ирина волк, москва, россия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ирина Волк, Москва, Россия, Тамбовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
21:01 18.11.2022
 
МВД: убитая в Москве девушка сначала отрицала, что знает преследователя

МВД: убитая на юго-западе Москвы девушка сначала отрицала, что знает преследователя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Убитая на юго-западе Москвы девушка накануне при разговоре с полицией сначала отрицала, что знает своего преследователя, а потом и вовсе отказалась ехать в отдел для написания заявления, рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В пятницу утром на Севастопольском проспекте нашли тело 29-летней девушки с колото-резаными ранами на груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого задержали в Тамбовской области. По предварительной версии СК, он оказывал знаки внимания потерпевшей, но та не отвечала взаимностью.
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По словам Волк, пострадавшая обращалась в полицию накануне. Она рассказала, что ее преследует молодой человек, но его данных и примет не сообщила. "Сотрудники полиции, прибыв на вызов, прошли внутрь магазина (именно это запечатлено на видеозаписи, распространенной рядом Telegram-каналов), чтобы выполнить свои первоначальные задачи – опросить заявительницу, установить личность и приметы злоумышленника. В ходе опроса девушка сначала отрицала, что знает правонарушителя, и только потом призналась, что ее преследует знакомый", – добавила представитель МВД.
Полицейские выяснили, что злоумышленник, скорее всего, находится неподалеку, и принялись искать его, но не обнаружили. "Сотрудники предложили девушке проехать в отдел полиции для написания заявления, однако она отказалась покидать рабочее место. Тогда полицейские приняли заявление на месте, вернулись в отдел и зарегистрировали его в установленном порядке", – подчеркнула Волк.
Прокуратура Москвы ранее информировала, что возбуждено еще одно уголовное дело - об угрозе убийством (статья 119 УК РФ). По информации ведомства, 17 ноября около 18.00 девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением и попросила просит принять меры к ее 25-летнему знакомому, который преследует ее, приезжает к ней домой, угрожает ножом. Женщина сообщила, что 17 ноября он приехал к ней на работу на Булатниковскую улицу, угрожал убийством, сообщив, что у него нож. Она восприняла угрозы реально и опасалась за жизнь. В пятницу, 18 ноября, он подкараулил девушку и "нанес ей смертельные ранения". Как сообщали в СК, вместе с 25-летним подозреваемым был задержан его знакомый. Обоих мужчин в ближайшее время доставят на допрос.
Ранее источники РИА Новости рассказывали, что девушка, работавшая в продуктовом магазине на Булатниковской улице, в четверг сообщила полиции, что ее преследует знакомый - Шохрубек Каримов, он "душил ее".
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ПроисшествияИрина ВолкМоскваРоссияТамбовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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