https://ria.ru/20221118/demobilizatsiya-1832663585.html
Первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе
Первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе - РИА Новости, 18.11.2022
Первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первая группа студентов ДНР будет демобилизована на следующей неделе. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T22:40
2022-11-18T22:40
2022-11-18T22:54
специальная военная операция на украине
денис пушилин
леонид пасечник
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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первая группа студентов ДНР будет демобилизована на следующей неделе."Первую группу уже демобилизованных студентов, я думаю, мы увидим уже в начале следующей недели", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.Он добавил, что необходимо будет решить вопросы, связанные с академическим отпуском, а также с возвращением студентов к учебному процессу.Ранее в пятницу врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.
https://ria.ru/20221118/pogibshie-1832524810.html
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денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
22:40 18.11.2022 (обновлено: 22:54 18.11.2022)
Первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе
Пушилин заявил, что первая группа студентов ДНР будет демобилизована на следующей неделе