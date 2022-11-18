https://ria.ru/20221118/demobilizatsiya-1832663585.html

Первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе

Первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе - РИА Новости, 18.11.2022

Первую группу студентов ДНР демобилизуют на следующей неделе

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первая группа студентов ДНР будет демобилизована на следующей неделе. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T22:40

2022-11-18T22:40

2022-11-18T22:54

специальная военная операция на украине

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первая группа студентов ДНР будет демобилизована на следующей неделе."Первую группу уже демобилизованных студентов, я думаю, мы увидим уже в начале следующей недели", - заявил Пушилин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.Он добавил, что необходимо будет решить вопросы, связанные с академическим отпуском, а также с возвращением студентов к учебному процессу.Ранее в пятницу врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.

https://ria.ru/20221118/pogibshie-1832524810.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, луганская народная республика