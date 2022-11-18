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В Донбассе подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов - РИА Новости, 18.11.2022
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В Донбассе подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов
В Донбассе подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов - РИА Новости, 18.11.2022
В Донбассе подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов
Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T20:52
2022-11-18T20:52
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.Согласно опубликованным на сайтах глав регионов указам, будут уволены студенты, призванные по мобилизации, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях ЛНР и ДНР и получающие образование соответствующего уровня впервые.Кроме того, в соответствии с указом врио главы ЛНР постановил командирам соединений и воинских частей 2 армейского корпуса заключить контракты со студентами, не желающими увольняться с военной службы, с предоставлением им академического отпуска на период прохождения службы.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831212561.html
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, дмитрий песков (спецпредставитель президента), луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Донбасс
20:52 18.11.2022
 
В Донбассе подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов

Врио главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник подписали указы демобилизации студентов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМобилизованные в ДНР
Мобилизованные в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мобилизованные в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.
Согласно опубликованным на сайтах глав регионов указам, будут уволены студенты, призванные по мобилизации, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях ЛНР и ДНР и получающие образование соответствующего уровня впервые.
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 19:22Специальная военная операция на Украине
Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Кроме того, в соответствии с указом врио главы ЛНР постановил командирам соединений и воинских частей 2 армейского корпуса заключить контракты со студентами, не желающими увольняться с военной службы, с предоставлением им академического отпуска на период прохождения службы.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 16:55Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР
 
В миреДенис ПушилинЛеонид ПасечникДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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