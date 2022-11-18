https://ria.ru/20221118/demobilizatsiya-1832648640.html

В Донбассе подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов

В Донбассе подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов - РИА Новости, 18.11.2022

В Донбассе подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов

Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T20:52

2022-11-18T20:52

2022-11-18T20:52

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денис пушилин

леонид пасечник

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.Согласно опубликованным на сайтах глав регионов указам, будут уволены студенты, призванные по мобилизации, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях ЛНР и ДНР и получающие образование соответствующего уровня впервые.Кроме того, в соответствии с указом врио главы ЛНР постановил командирам соединений и воинских частей 2 армейского корпуса заключить контракты со студентами, не желающими увольняться с военной службы, с предоставлением им академического отпуска на период прохождения службы.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.

https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831212561.html

https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831185671.html

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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, дмитрий песков (спецпредставитель президента), луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс