https://ria.ru/20221118/chuyan-1832530953.html

Черногория подтвердила отказ в выдаче экс-главы Росалкогольрегулирования

Черногория подтвердила отказ в выдаче экс-главы Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 18.11.2022

Черногория подтвердила отказ в выдаче экс-главы Росалкогольрегулирования

Министерство юстиции Черногории официально подтвердило РИА Новости, что власти страны еще в июне отказали в выдаче России экс-главы Росалкогольрегулирования... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:13

2022-11-18T16:13

2022-11-18T16:13

в мире

черногория

украина

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

игорь чуян

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БЕЛГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Министерство юстиции Черногории официально подтвердило РИА Новости, что власти страны еще в июне отказали в выдаче России экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, который сменил фамилию на Левин и получил международную защиту в республике.Минюст Черногории в октябре 2021 года информировал, что получил от российской стороны запрос на выдачу Чуяна, обвиняемого в махинациях на десятки миллиардов рублей, и передал документы в Высший суд в Подгорице. Неделю назад источник в российских правоохранительных органах уже сообщал РИА Новости, что власти Черногории отказались выдавать Чуяна."По решению МВД… от 2 марта 2022 года гражданину Украины Игорю Левину (ранее Игорю Чуяну) одобрена временная защита и право на пребывание в Черногории", - заявили агентству в министерстве юстиции Черногории."Согласно статье 22 пункт 3 Закона о международной юридической помощи в уголовных делах, который предписывает, что министр не допускает выдачу лица, которое в Черногории пользуется международной защитой, Минюст 10 июня 2022 года отказал в запросе Генпрокуратуры РФ о выдаче указанного лица. Игорь Левин в экстрадиционном изоляторе в Черногории находился в период с 28 сентября 2021 до 7 марта 2022", - говорится в сообщении.Согласно предположениям местных СМИ, Чуян в Черногории был владельцем и совладельцем нескольких ресторанов, бутика в яхтенном комплексе Porto Montenegro и совладельцем в элитном поселке Duckley Gardens. В конце 2018 года Басманный суд заочно арестовал Чуяна по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. По данным следствия, Чуян с подельником организовали вывод средств из "ОФК банка".Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. По данным АСВ, Чуян был в числе лиц, контролировавших "ОФК банк", у которого Банк России в апреле 2018 года отозвал лицензию. На этом основании госкорпорация пытается через суд привлечь его к субсидиарной ответственности по долгам банка на 33 миллиарда рублей. Как сообщал ЦБ, проблемы в деятельности "ОФК банка" возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний сектора производства и дистрибьюции алкогольной продукции.

https://ria.ru/20220801/prestupniki-1806316025.html

https://ria.ru/20211117/ismailov-1759431868.html

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Ольга Фомченкова

в мире, черногория, украина, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), игорь чуян