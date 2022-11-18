https://ria.ru/20221118/buryatiya-1832422489.html
Названы самые популярные у туристов регионы Дальнего Востока
Названы самые популярные у туристов регионы Дальнего Востока - РИА Новости, 18.11.2022
Названы самые популярные у туристов регионы Дальнего Востока
Бурятия вошла в тройку лидеров по численности туристов среди регионов Дальнего Востока, сообщается на странице правительства республики в социальной сети... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:35
2022-11-18T12:35
2022-11-18T13:18
туризм
туризм
новости - туризм
дальний восток
приморский край
хабаровский край
республика бурятия
туристы
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КРАСНОЯРСК, 18 ноя - РИА Новости. Бурятия вошла в тройку лидеров по численности туристов среди регионов Дальнего Востока, сообщается на странице правительства республики в социальной сети "Вконтакте"."Поток туристов на Дальний Восток растет: в 2021 году в ДФО побывало 3,2 миллиона туристов, а в первом полугодии 2022 года приехало 1,9 миллиона человек. Из них 20 процентов гостей принял Приморский край. В тройку лидеров по турпотоку вошли Бурятия (13 процентов) и Хабаровский край (17 процентов)", – говорится в сообщении.По информации министерства туризма Бурятии, летом в "коллективных средствах размещения" остановились 189 тысяч человек. В правительстве сообщили, что с января по сентябрь 2022 года гостиницы приняли 357,5 тысячи человек, что на 41,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 19 процентов больше 2019-го.
https://ria.ru/20220710/baykal-1800372131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, дальний восток, приморский край, хабаровский край, республика бурятия, туристы, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Дальний Восток, Приморский край, Хабаровский край, Республика Бурятия, туристы, куда можно лететь
12:35 18.11.2022 (обновлено: 13:18 18.11.2022)
Названы самые популярные у туристов регионы Дальнего Востока
Приморье, Хабаровский край и Бурятия стали лидерами по турпотоку на Дальнем Востоке