https://ria.ru/20221118/buryatiya-1832422489.html

Названы самые популярные у туристов регионы Дальнего Востока

Названы самые популярные у туристов регионы Дальнего Востока - РИА Новости, 18.11.2022

Названы самые популярные у туристов регионы Дальнего Востока

Бурятия вошла в тройку лидеров по численности туристов среди регионов Дальнего Востока, сообщается на странице правительства республики в социальной сети... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:35

2022-11-18T12:35

2022-11-18T13:18

туризм

туризм

новости - туризм

дальний восток

приморский край

хабаровский край

республика бурятия

туристы

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КРАСНОЯРСК, 18 ноя - РИА Новости. Бурятия вошла в тройку лидеров по численности туристов среди регионов Дальнего Востока, сообщается на странице правительства республики в социальной сети "Вконтакте"."Поток туристов на Дальний Восток растет: в 2021 году в ДФО побывало 3,2 миллиона туристов, а в первом полугодии 2022 года приехало 1,9 миллиона человек. Из них 20 процентов гостей принял Приморский край. В тройку лидеров по турпотоку вошли Бурятия (13 процентов) и Хабаровский край (17 процентов)", – говорится в сообщении.По информации министерства туризма Бурятии, летом в "коллективных средствах размещения" остановились 189 тысяч человек. В правительстве сообщили, что с января по сентябрь 2022 года гостиницы приняли 357,5 тысячи человек, что на 41,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 19 процентов больше 2019-го.

https://ria.ru/20220710/baykal-1800372131.html

дальний восток

приморский край

хабаровский край

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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