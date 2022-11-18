https://ria.ru/20221118/brent-1832550982.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель - РИА Новости, 18.11.2022
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:01
2022-11-18T17:01
2022-11-18T17:05
экономика
brent
цены на нефть
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября, следует из данных торгов.По состоянию на 17.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,31%, до 86,8 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 3,7%, до 78,67 доллара. Последний раз марка Brent опускалась в цене ниже 87 долларов за баррель 3 октября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть), нефть
Экономика, Brent, Цены на нефть, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, WTI (нефть), Нефть
17:01 18.11.2022 (обновлено: 17:05 18.11.2022)
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября