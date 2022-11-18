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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель - РИА Новости, 18.11.2022
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель - РИА Новости, 18.11.2022
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T17:01
2022-11-18T17:05
экономика
brent
цены на нефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
wti (нефть)
нефть
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября, следует из данных торгов.По состоянию на 17.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,31%, до 86,8 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 3,7%, до 78,67 доллара. Последний раз марка Brent опускалась в цене ниже 87 долларов за баррель 3 октября.
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экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть), нефть
Экономика, Brent, Цены на нефть, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, WTI (нефть), Нефть
17:01 18.11.2022 (обновлено: 17:05 18.11.2022)
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,31%, до 86,8 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 3,7%, до 78,67 доллара. Последний раз марка Brent опускалась в цене ниже 87 долларов за баррель 3 октября.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentЦены на нефтьWTI (нефть)Нефть
 
 
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