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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель - РИА Новости, 18.11.2022

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель

Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября, следует из данных торгов. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:01

2022-11-18T17:01

2022-11-18T17:05

экономика

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября, следует из данных торгов.По состоянию на 17.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,31%, до 86,8 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 3,7%, до 78,67 доллара. Последний раз марка Brent опускалась в цене ниже 87 долларов за баррель 3 октября.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, brent, цены на нефть, wti (нефть), нефть