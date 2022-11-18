Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: в Москве с начала года построили 47 детсадов и школ - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/bochkarev-1832400883.html
Бочкарев: в Москве с начала года построили 47 детсадов и школ
Бочкарев: в Москве с начала года построили 47 детсадов и школ - РИА Новости, 18.11.2022
Бочкарев: в Москве с начала года построили 47 детсадов и школ
В Москве с начала года построено 29 детских садов и 18 школьных зданий, которые могут принять свыше 16,5 тысячи детей, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:36
2022-11-18T10:36
москва
андрей бочкарев
мосгосстройнадзор
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Недвижимость. В Москве с начала года построено 29 детских садов и 18 школьных зданий, которые могут принять свыше 16,5 тысячи детей, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Свыше 70% от всех введенных с начала года образовательных объектов построены за счет средств инвесторов. Возводя новые жилые комплексы, девелоперы сразу строят и социальную инфраструктуру. Таким образом, у новоселов не возникает вопросов – куда отправить детей учиться", - рассказал Бочкарев.По данным Мосгосстройнадзора, число сданных объектов на 42% больше по сравнению с январем-октябрем прошлого года, когда в столице ввели в строй 33 учебных заведения. Кроме того, за десять месяцев 2022 года в Москве была оформлена разрешительная документация для возведения еще 37 школ и дошкольных организаций общей площадью более 330 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20221117/mtsd-1832147714.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_38a3872e06a707db69857df0f9b21751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, андрей бочкарев, мосгосстройнадзор, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Мосгосстройнадзор, Стройкомплекс Москвы
10:36 18.11.2022
 

Бочкарев: в Москве с начала года построили 47 детсадов и школ

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Недвижимость. В Москве с начала года построено 29 детских садов и 18 школьных зданий, которые могут принять свыше 16,5 тысячи детей, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Свыше 70% от всех введенных с начала года образовательных объектов построены за счет средств инвесторов. Возводя новые жилые комплексы, девелоперы сразу строят и социальную инфраструктуру. Таким образом, у новоселов не возникает вопросов – куда отправить детей учиться", - рассказал Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
17 ноября, 11:26
Бочкарев: на маршрутах МЦД построят и реконструируют почти 50 станций
По данным Мосгосстройнадзора, число сданных объектов на 42% больше по сравнению с январем-октябрем прошлого года, когда в столице ввели в строй 33 учебных заведения. Кроме того, за десять месяцев 2022 года в Москве была оформлена разрешительная документация для возведения еще 37 школ и дошкольных организаций общей площадью более 330 тысяч квадратных метров.
 
МоскваАндрей БочкаревМосгосстройнадзорСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала