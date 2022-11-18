https://ria.ru/20221118/bochkarev-1832400883.html
Бочкарев: в Москве с начала года построили 47 детсадов и школ
Бочкарев: в Москве с начала года построили 47 детсадов и школ - РИА Новости, 18.11.2022
Бочкарев: в Москве с начала года построили 47 детсадов и школ
В Москве с начала года построено 29 детских садов и 18 школьных зданий, которые могут принять свыше 16,5 тысячи детей, сообщил заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T10:36
2022-11-18T10:36
2022-11-18T10:36
москва
андрей бочкарев
мосгосстройнадзор
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Недвижимость. В Москве с начала года построено 29 детских садов и 18 школьных зданий, которые могут принять свыше 16,5 тысячи детей, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Свыше 70% от всех введенных с начала года образовательных объектов построены за счет средств инвесторов. Возводя новые жилые комплексы, девелоперы сразу строят и социальную инфраструктуру. Таким образом, у новоселов не возникает вопросов – куда отправить детей учиться", - рассказал Бочкарев.По данным Мосгосстройнадзора, число сданных объектов на 42% больше по сравнению с январем-октябрем прошлого года, когда в столице ввели в строй 33 учебных заведения. Кроме того, за десять месяцев 2022 года в Москве была оформлена разрешительная документация для возведения еще 37 школ и дошкольных организаций общей площадью более 330 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20221117/mtsd-1832147714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, мосгосстройнадзор, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Мосгосстройнадзор, Стройкомплекс Москвы