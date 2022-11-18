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Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье в 1,5 раза - РИА Новости, 18.11.2022
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Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье в 1,5 раза
Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье в 1,5 раза - РИА Новости, 18.11.2022
Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье в 1,5 раза
Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в Московской области почти в 1,5 раза до 52 Мбит/с, сообщает пресс-служба мобильного оператора. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:13
2022-11-18T13:14
россия
билайн
мобильная связь
интернет
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в Московской области почти в 1,5 раза до 52 Мбит/с, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Это стало возможным благодаря завершению модернизации сети 4G за счет перераспределения диапазона 2100 из 3G в 4G. Перевод диапазона из 3G в 4G позволяет эффективно перераспределять ресурсы сети – базовые станции 4G теперь могут обслуживать больше абонентов на высокой скорости."Рефарминг позволил увеличить среднюю скорость мобильного интернета почти в 1,5 раза - с 36,5 Мбит/с до 52 Мбит/с, а максимальная скорость теперь может достигать свыше 500 Мбит/с. Теперь стало еще проще делиться тяжелыми файлами, скачивать и закачивать видео в высоком разрешении, да и просто оставаться на связи с близкими. Кроме этого, выросла надежность сети 4G для клиентов компании за счет роста емкости сети, что обеспечивает возможность пользоваться непрерывной связью на всем пути следования в течение дня", - отмечает пресс-служба.Билайн был первым оператором в России, кто еще в ноябре 2020 года завершил перераспределение диапазона 2100 из 3G в пользу 4G в Москве. Теперь завершился процесс в Подмосковье.По данным исследовательского сервиса "билайн.аналитика" мобильный и голосовой трафик в 3G снизился на 20% и 21% соответственно по итогам сентября. А в сети 4G в Подмосковье вырос на 23% в сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн достигает уже 97%. Голосовой трафик в сети 4G (VoLTE) также вырос почти на 30%.
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россия, билайн, мобильная связь, интернет
Россия, Билайн, мобильная связь, Интернет
13:13 18.11.2022 (обновлено: 13:14 18.11.2022)
 

Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье в 1,5 раза

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкДевушка на Большом Москворецком мосту в Москве
Девушка на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка на Большом Москворецком мосту в Москве
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в Московской области почти в 1,5 раза до 52 Мбит/с, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Это стало возможным благодаря завершению модернизации сети 4G за счет перераспределения диапазона 2100 из 3G в 4G. Перевод диапазона из 3G в 4G позволяет эффективно перераспределять ресурсы сети – базовые станции 4G теперь могут обслуживать больше абонентов на высокой скорости.
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"Рефарминг позволил увеличить среднюю скорость мобильного интернета почти в 1,5 раза - с 36,5 Мбит/с до 52 Мбит/с, а максимальная скорость теперь может достигать свыше 500 Мбит/с. Теперь стало еще проще делиться тяжелыми файлами, скачивать и закачивать видео в высоком разрешении, да и просто оставаться на связи с близкими. Кроме этого, выросла надежность сети 4G для клиентов компании за счет роста емкости сети, что обеспечивает возможность пользоваться непрерывной связью на всем пути следования в течение дня", - отмечает пресс-служба.
Билайн был первым оператором в России, кто еще в ноябре 2020 года завершил перераспределение диапазона 2100 из 3G в пользу 4G в Москве. Теперь завершился процесс в Подмосковье.
По данным исследовательского сервиса "билайн.аналитика" мобильный и голосовой трафик в 3G снизился на 20% и 21% соответственно по итогам сентября. А в сети 4G в Подмосковье вырос на 23% в сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн достигает уже 97%. Голосовой трафик в сети 4G (VoLTE) также вырос почти на 30%.
 
РоссияБилайнмобильная связьИнтернет
 
 
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