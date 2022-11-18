https://ria.ru/20221118/bilayn-1832450369.html

Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье в 1,5 раза

Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье в 1,5 раза - РИА Новости, 18.11.2022

Билайн увеличил скорость мобильного интернета в Подмосковье в 1,5 раза

Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в Московской области почти в 1,5 раза до 52 Мбит/с, сообщает пресс-служба мобильного оператора. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:13

2022-11-18T13:13

2022-11-18T13:14

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в Московской области почти в 1,5 раза до 52 Мбит/с, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Это стало возможным благодаря завершению модернизации сети 4G за счет перераспределения диапазона 2100 из 3G в 4G. Перевод диапазона из 3G в 4G позволяет эффективно перераспределять ресурсы сети – базовые станции 4G теперь могут обслуживать больше абонентов на высокой скорости."Рефарминг позволил увеличить среднюю скорость мобильного интернета почти в 1,5 раза - с 36,5 Мбит/с до 52 Мбит/с, а максимальная скорость теперь может достигать свыше 500 Мбит/с. Теперь стало еще проще делиться тяжелыми файлами, скачивать и закачивать видео в высоком разрешении, да и просто оставаться на связи с близкими. Кроме этого, выросла надежность сети 4G для клиентов компании за счет роста емкости сети, что обеспечивает возможность пользоваться непрерывной связью на всем пути следования в течение дня", - отмечает пресс-служба.Билайн был первым оператором в России, кто еще в ноябре 2020 года завершил перераспределение диапазона 2100 из 3G в пользу 4G в Москве. Теперь завершился процесс в Подмосковье.По данным исследовательского сервиса "билайн.аналитика" мобильный и голосовой трафик в 3G снизился на 20% и 21% соответственно по итогам сентября. А в сети 4G в Подмосковье вырос на 23% в сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн достигает уже 97%. Голосовой трафик в сети 4G (VoLTE) также вырос почти на 30%.

https://ria.ru/20221117/bilayn-1831977973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн, мобильная связь, интернет