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В России еженедельно снижается число безработных - РИА Новости, 18.11.2022
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В России еженедельно снижается число безработных
В России еженедельно снижается число безработных - РИА Новости, 18.11.2022
В России еженедельно снижается число безработных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:33
2022-11-18T15:33
общество
татьяна голикова
россия
безработица
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных.В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. В центрах занятости зарегистрировано 563,4 тысячи граждан - на 6,8 тысячи человек меньше, чем неделей ранее. Количество вакансий на портале "Работа России" по-прежнему превышает численных зарегистрированных безработных почти в четыре раза. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на рынке труда и принимать необходимые профилактические меры", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате. Небольшое увеличение отмечается в количестве сотрудников, находящихся в простое: с 76,3 до 76,6 тысячи человек, а также граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - с 82,6 до 84,1 тысячи человек.За минувшую неделю количество заключенных трудовых договоров по-прежнему превышает количество расторгнутых договоров, отметили в секретариате. Также усилена работа по подбору специалистов для организаций."Центры занятости в индивидуальном порядке работают с производственными компаниями, нуждающимися в дополнительных сотрудниках. На текущий день работодатели продолжают искать сотрудников почти на 2,2 миллиона позиций, представленных на портале "Работа в России", - говорится в сообщении.
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общество, татьяна голикова, россия, безработица
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Безработица
15:33 18.11.2022
 
В России еженедельно снижается число безработных

Голикова заявила о тенденции к еженедельному снижению числа зарегистрированных безработных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПосетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
Посетители в Центре занятости населения города Москвы Моя работа - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители в Центре занятости населения города Москвы "Моя работа". Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных.
В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
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"Продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. В центрах занятости зарегистрировано 563,4 тысячи граждан - на 6,8 тысячи человек меньше, чем неделей ранее. Количество вакансий на портале "Работа России" по-прежнему превышает численных зарегистрированных безработных почти в четыре раза. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на рынке труда и принимать необходимые профилактические меры", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате. Небольшое увеличение отмечается в количестве сотрудников, находящихся в простое: с 76,3 до 76,6 тысячи человек, а также граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - с 82,6 до 84,1 тысячи человек.
За минувшую неделю количество заключенных трудовых договоров по-прежнему превышает количество расторгнутых договоров, отметили в секретариате. Также усилена работа по подбору специалистов для организаций.
"Центры занятости в индивидуальном порядке работают с производственными компаниями, нуждающимися в дополнительных сотрудниках. На текущий день работодатели продолжают искать сотрудников почти на 2,2 миллиона позиций, представленных на портале "Работа в России", - говорится в сообщении.
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ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияБезработица
 
 
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