https://ria.ru/20221118/bezrabotitsa-1832514850.html

В России еженедельно снижается число безработных

В России еженедельно снижается число безработных - РИА Новости, 18.11.2022

В России еженедельно снижается число безработных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T15:33

2022-11-18T15:33

2022-11-18T15:33

общество

татьяна голикова

россия

безработица

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных.В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. В центрах занятости зарегистрировано 563,4 тысячи граждан - на 6,8 тысячи человек меньше, чем неделей ранее. Количество вакансий на портале "Работа России" по-прежнему превышает численных зарегистрированных безработных почти в четыре раза. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на рынке труда и принимать необходимые профилактические меры", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате. Небольшое увеличение отмечается в количестве сотрудников, находящихся в простое: с 76,3 до 76,6 тысячи человек, а также граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - с 82,6 до 84,1 тысячи человек.За минувшую неделю количество заключенных трудовых договоров по-прежнему превышает количество расторгнутых договоров, отметили в секретариате. Также усилена работа по подбору специалистов для организаций."Центры занятости в индивидуальном порядке работают с производственными компаниями, нуждающимися в дополнительных сотрудниках. На текущий день работодатели продолжают искать сотрудников почти на 2,2 миллиона позиций, представленных на портале "Работа в России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221115/posobie-1831769348.html

https://ria.ru/20221017/mintrud-1824542542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, татьяна голикова, россия, безработица