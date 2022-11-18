https://ria.ru/20221118/bezrabotitsa-1832514850.html
В России еженедельно снижается число безработных
В России еженедельно снижается число безработных - РИА Новости, 18.11.2022
В России еженедельно снижается число безработных
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:33
2022-11-18T15:33
2022-11-18T15:33
общество
татьяна голикова
россия
безработица
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных.В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. В центрах занятости зарегистрировано 563,4 тысячи граждан - на 6,8 тысячи человек меньше, чем неделей ранее. Количество вакансий на портале "Работа России" по-прежнему превышает численных зарегистрированных безработных почти в четыре раза. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на рынке труда и принимать необходимые профилактические меры", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате. Небольшое увеличение отмечается в количестве сотрудников, находящихся в простое: с 76,3 до 76,6 тысячи человек, а также граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - с 82,6 до 84,1 тысячи человек.За минувшую неделю количество заключенных трудовых договоров по-прежнему превышает количество расторгнутых договоров, отметили в секретариате. Также усилена работа по подбору специалистов для организаций."Центры занятости в индивидуальном порядке работают с производственными компаниями, нуждающимися в дополнительных сотрудниках. На текущий день работодатели продолжают искать сотрудников почти на 2,2 миллиона позиций, представленных на портале "Работа в России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221115/posobie-1831769348.html
https://ria.ru/20221017/mintrud-1824542542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия, безработица
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Безработица
В России еженедельно снижается число безработных
Голикова заявила о тенденции к еженедельному снижению числа зарегистрированных безработных
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных.
В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"Продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. В центрах занятости зарегистрировано 563,4 тысячи граждан - на 6,8 тысячи человек меньше, чем неделей ранее. Количество вакансий на портале "Работа России" по-прежнему превышает численных зарегистрированных безработных почти в четыре раза. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на рынке труда и принимать необходимые профилактические меры", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате. Небольшое увеличение отмечается в количестве сотрудников, находящихся в простое: с 76,3 до 76,6 тысячи человек, а также граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - с 82,6 до 84,1 тысячи человек.
За минувшую неделю количество заключенных трудовых договоров по-прежнему превышает количество расторгнутых договоров, отметили в секретариате. Также усилена работа по подбору специалистов для организаций.
"Центры занятости в индивидуальном порядке работают с производственными компаниями, нуждающимися в дополнительных сотрудниках. На текущий день работодатели продолжают искать сотрудников почти на 2,2 миллиона позиций, представленных на портале "Работа в России", - говорится в сообщении.