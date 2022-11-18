https://ria.ru/20221118/bezhentsy-1832493148.html

В России расширят систему поддержки беженцев из Донбасса и с Украины

В России расширят систему поддержки беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 18.11.2022

В России расширят систему поддержки беженцев из Донбасса и с Украины

Восемнадцать регионов РФ поддерживают вывезенных с Донбасса и из Украины с помощью ваучеров в магазины и аптеки, и в ближайшее время такая помощь будет... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:43

2022-11-18T14:43

2022-11-18T14:54

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

украина

российский красный крест

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Восемнадцать регионов РФ поддерживают вывезенных с Донбасса и из Украины с помощью ваучеров в магазины и аптеки, и в ближайшее время такая помощь будет расширена, заявил глава Российского Красного Креста Павел Савчук."С февраля 2022 года было предоставлено более 18 тысяч ваучеров в аптеки для беженцев, более 11 тысяч ваучеров в продовольственные магазины, более 8 тысяч ваучеров в магазины одежды. На текущий момент ваучерная поддержка осуществляется в 18 регионах РФ, и в ближайшее время она будет расширена", - сказал Савчук в ходе Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.Также, по его словам, РКК для беженцев собрал более 1 тысячи 700 тонн гуманитарной помощи на территории России, а также оказывается психосоциальная поддержка в регионах психологами организации, а также работает единая горячая линия, где уже получили помощь более 14 тысяч человек."Иногда людям требуются регулярные полноценные консультации психологов, и для этого на базе наших региональных отделений мы разворачиваем очные приемы - в 50 регионах есть такие возможности", - добавил Савчук.О запуске системы поддержки людей с Донбасса с помощью ваучеров - карточек для покупки необходимых товаров в магазинах и аптеках - глава РКК Павел Савчук рассказал на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в апреле 2022 года. В первую очередь ваучерная система была распространена на семьи с детьми до трех лет, семьи с детьми-инвалидами и на людей старше 60 лет.В свою очередь российский омбудсмен поблагодарила Российский Красный Крест за оказываемую вывезенным помощь."Благодаря вам мы купили всем детям Подмосковья, которые находятся в пунктах временного размещения, планшеты. Потому что без этого невозможно учиться в школе. Благодаря вам мы купили велосипеды и другую помощь. Дали возможность переехать из Владимирской области в Приморский край целой семье. Вы занимались билетами и перевозкой", - сказала Москалькова.

https://ria.ru/20220602/sim-karty-1792563454.html

https://ria.ru/20221025/rpts-1826601263.html

https://ria.ru/20220929/podderzhka-1820365176.html

россия

донбасс

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донбасс, украина, российский красный крест