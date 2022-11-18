https://ria.ru/20221118/bezhentsy-1832485155.html

В Минобороны Италии опасаются наплыва беженцев с Украины

В Минобороны Италии опасаются наплыва беженцев с Украины - РИА Новости, 18.11.2022

В Минобороны Италии опасаются наплыва беженцев с Украины

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил о риске исхода в Европу миллионов украинцев из-за поражения энергосистемы страны. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T14:22

2022-11-18T14:22

2022-11-18T14:22

в мире

украина

россия

министерство обороны италии

вооруженные силы рф

италия

беженцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:33:640:393_1920x0_80_0_0_b69641a1037dc6b9238b9e4ec78fc1ee.jpg

РИМ, 18 ноя - РИА Новости. Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил о риске исхода в Европу миллионов украинцев из-за поражения энергосистемы страны.Накануне национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений, а дополнительно - аварийные отключения. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что 15 ноября энергосистема страны подверглась самой массированной ракетной атаке с начала российской спецоперации."Уничтожать украинскую инфраструктуру и погружать города во тьму означает делать ставку на экспорт войны в Европу, направляя к нам тысячи беженцев, чтобы наказать нас за желание помочь Украине", - утверждает итальянский министр в интервью, которое в пятницу опубликовала газета Quotidiano Nazionale.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Глава минобороны Италии также подчеркнул серьезность ракетного инцидента в Польше."Когда пришло это известие, я был очень обеспокоен. Не из-за немедленной эскалации…, потому что я знаю здравый смысл и осмотрительность, с которой действуют военные организации, а из-за возможного ухудшения ситуации. Если бы это были российские ракеты, было бы трудно сдержать реакцию стран, которые нервничают гораздо больше нас: они воспринимают российское да еще и бывшее советское присутствие на своих границах с чувством сильной неприязни", - отметил министр обороны.Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты. Погибли два человека. Сначала Варшава заявила, что они российского производства и страна созывает Совет НАТО. Однако в среду президент Польши Анджей Дуда назвал высокой вероятность того, что ракеты принадлежали Украине.По заявлению Минобороны России во вторник, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении российских ракет - намеренная провокация в целях эскалации. В среду российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300.Зеленский в среду заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше, на чью территорию упали две ракеты и погибли два человека. Уже в четверг Зеленский заявил, что не уверен в том, что произошло, на 100%.Говоря о дальнейшем оказании военной помощи Киеву в рамках возможного шестого декрета, Крозетто указал, что этот вопрос должен быть рассмотрен в парламенте Италии, который ранее одобрил поставки вооружений."Правительство обязательно должно провести это через парламент. Разрешение на отправку оружия истекает в 2022 году и должно быть продлено в 2023 году. Позицию относительно возможной шестой поставки оружия определит правительство, а не я один", - подчеркнул он.При этом Крозетто заявил, что находит любопытным, что те политические партии, которые при предыдущем правительстве Марио Драги голосовали за первоначальное разрешение на поставки оружия Киеву, "теперь изменили линию".В Москве ранее с сожалением отмечали, что "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима", заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html

https://ria.ru/20221118/belorussiya-1832413999.html

https://ria.ru/20221116/ubiystvo-1831806352.html

https://ria.ru/20221115/bezhentsy-1831498085.html

украина

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, министерство обороны италии, вооруженные силы рф, италия, беженцы