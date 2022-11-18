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Партия Берлускони опровергла его планы ехать в Москву на переговоры - РИА Новости, 18.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/berluskoni-1832441929.html
Партия Берлускони опровергла его планы ехать в Москву на переговоры
Партия Берлускони опровергла его планы ехать в Москву на переговоры - РИА Новости, 18.11.2022
Партия Берлускони опровергла его планы ехать в Москву на переговоры
Министр иностранных дел и вице-президент партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни назвал ложными сообщения британского издания о том, что бывший премьер-министр... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T12:46
2022-11-18T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
сильвио берлускони
вперед, италия
италия
украина
россия
москва
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РИМ, 18 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел и вице-президент партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни назвал ложными сообщения британского издания о том, что бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони намерен организовать переговоры для урегулирования на Украине и ради этого готов отправиться в Москву.Британское издание Spectator написало, что Берлускони "считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до Рождества". По словам автора статьи, личный самолет Берлускони "уже наготове", а возможность устроить мирное соглашение при его посредничестве он воспринимает как "политическую лебединую песню"."Ложь. В Москву так просто поехать нельзя. В прошлом я говорил, что Сильвио Берлускони и Ангела Меркель могли бы быть хорошими посредниками, возможно, в рамках ООН, учитывая их личное знакомство с Путиным при их четкой проатлантической позиции. Но это предложение устарело уже в силу фактов", - заявил Таяни в интервью газете La Stampa. По словам министра, Берлускони является государственным деятелем, "это не значит, что он садится в самолет и уезжает, он так не поступает".В статье Spectator приводится комментарий замглавы минкультуры Витторио Згарби, который считается лицом, приближенным к Берлускони. Тот заявил, что бывший премьер намерен совершить этот "красивый жест" и в случае успеха, при этом "не подорвав позиции НАТО", войти в учебники истории как всемирный герой. Позднее статью опровергли источники в партии Берлускони.Как заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной, Москва открыта к переговорам, эта позиция Киеву хорошо известна. При этом украинская сторона не хочет никаких переговоров, отметил он. Как подчеркнул Песков, любые переговоры имеют цели, российские цели хорошо известны и они "могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", и "Россия открыта и к тому, и к другому".
https://ria.ru/20221021/podarok-1825630455.html
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в мире, сильвио берлускони, вперед, италия, италия, украина, россия, москва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сильвио Берлускони, Вперед, Италия, Италия, Украина, Россия, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:46 18.11.2022
 
Партия Берлускони опровергла его планы ехать в Москву на переговоры

Глава МИД Италии Таяни опроверг планы Берлускони ехать в Москву договариваться по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сильвио Берлускони. Архивное фото
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РИМ, 18 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел и вице-президент партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни назвал ложными сообщения британского издания о том, что бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони намерен организовать переговоры для урегулирования на Украине и ради этого готов отправиться в Москву.
Британское издание Spectator написало, что Берлускони "считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до Рождества". По словам автора статьи, личный самолет Берлускони "уже наготове", а возможность устроить мирное соглашение при его посредничестве он воспринимает как "политическую лебединую песню".
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"Ложь. В Москву так просто поехать нельзя. В прошлом я говорил, что Сильвио Берлускони и Ангела Меркель могли бы быть хорошими посредниками, возможно, в рамках ООН, учитывая их личное знакомство с Путиным при их четкой проатлантической позиции. Но это предложение устарело уже в силу фактов", - заявил Таяни в интервью газете La Stampa. По словам министра, Берлускони является государственным деятелем, "это не значит, что он садится в самолет и уезжает, он так не поступает".
В статье Spectator приводится комментарий замглавы минкультуры Витторио Згарби, который считается лицом, приближенным к Берлускони. Тот заявил, что бывший премьер намерен совершить этот "красивый жест" и в случае успеха, при этом "не подорвав позиции НАТО", войти в учебники истории как всемирный герой. Позднее статью опровергли источники в партии Берлускони.
Как заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной, Москва открыта к переговорам, эта позиция Киеву хорошо известна. При этом украинская сторона не хочет никаких переговоров, отметил он. Как подчеркнул Песков, любые переговоры имеют цели, российские цели хорошо известны и они "могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", и "Россия открыта и к тому, и к другому".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСильвио БерлускониВперед, ИталияИталияУкраинаРоссияМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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