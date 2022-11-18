https://ria.ru/20221118/berluskoni-1832441929.html

Партия Берлускони опровергла его планы ехать в Москву на переговоры

Партия Берлускони опровергла его планы ехать в Москву на переговоры - РИА Новости, 18.11.2022

Партия Берлускони опровергла его планы ехать в Москву на переговоры

Министр иностранных дел и вице-президент партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни назвал ложными сообщения британского издания о том, что бывший премьер-министр... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T12:46

2022-11-18T12:46

2022-11-18T12:46

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РИМ, 18 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел и вице-президент партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни назвал ложными сообщения британского издания о том, что бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони намерен организовать переговоры для урегулирования на Украине и ради этого готов отправиться в Москву.Британское издание Spectator написало, что Берлускони "считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до Рождества". По словам автора статьи, личный самолет Берлускони "уже наготове", а возможность устроить мирное соглашение при его посредничестве он воспринимает как "политическую лебединую песню"."Ложь. В Москву так просто поехать нельзя. В прошлом я говорил, что Сильвио Берлускони и Ангела Меркель могли бы быть хорошими посредниками, возможно, в рамках ООН, учитывая их личное знакомство с Путиным при их четкой проатлантической позиции. Но это предложение устарело уже в силу фактов", - заявил Таяни в интервью газете La Stampa. По словам министра, Берлускони является государственным деятелем, "это не значит, что он садится в самолет и уезжает, он так не поступает".В статье Spectator приводится комментарий замглавы минкультуры Витторио Згарби, который считается лицом, приближенным к Берлускони. Тот заявил, что бывший премьер намерен совершить этот "красивый жест" и в случае успеха, при этом "не подорвав позиции НАТО", войти в учебники истории как всемирный герой. Позднее статью опровергли источники в партии Берлускони.Как заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной, Москва открыта к переговорам, эта позиция Киеву хорошо известна. При этом украинская сторона не хочет никаких переговоров, отметил он. Как подчеркнул Песков, любые переговоры имеют цели, российские цели хорошо известны и они "могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", и "Россия открыта и к тому, и к другому".

https://ria.ru/20221021/podarok-1825630455.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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