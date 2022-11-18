Партия Берлускони опровергла его планы ехать в Москву на переговоры
Глава МИД Италии Таяни опроверг планы Берлускони ехать в Москву договариваться по Украине
Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 18 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел и вице-президент партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни назвал ложными сообщения британского издания о том, что бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони намерен организовать переговоры для урегулирования на Украине и ради этого готов отправиться в Москву.
Британское издание Spectator написало, что Берлускони "считает, что только он может заманить своего старого друга Владимира Путина за стол переговоров, и намерен сделать это до Рождества". По словам автора статьи, личный самолет Берлускони "уже наготове", а возможность устроить мирное соглашение при его посредничестве он воспринимает как "политическую лебединую песню".
"Ложь. В Москву так просто поехать нельзя. В прошлом я говорил, что Сильвио Берлускони и Ангела Меркель могли бы быть хорошими посредниками, возможно, в рамках ООН, учитывая их личное знакомство с Путиным при их четкой проатлантической позиции. Но это предложение устарело уже в силу фактов", - заявил Таяни в интервью газете La Stampa. По словам министра, Берлускони является государственным деятелем, "это не значит, что он садится в самолет и уезжает, он так не поступает".
В статье Spectator приводится комментарий замглавы минкультуры Витторио Згарби, который считается лицом, приближенным к Берлускони. Тот заявил, что бывший премьер намерен совершить этот "красивый жест" и в случае успеха, при этом "не подорвав позиции НАТО", войти в учебники истории как всемирный герой. Позднее статью опровергли источники в партии Берлускони.
Как заявил накануне журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности диалога с Украиной, Москва открыта к переговорам, эта позиция Киеву хорошо известна. При этом украинская сторона не хочет никаких переговоров, отметил он. Как подчеркнул Песков, любые переговоры имеют цели, российские цели хорошо известны и они "могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров", и "Россия открыта и к тому, и к другому".