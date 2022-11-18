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В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев - РИА Новости, 18.11.2022
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В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев
В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев - РИА Новости, 18.11.2022
В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев
Более 65 тысяч граждан Украины прибыли в Белоруссию с февраля, сообщила пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:24
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Более 65 тысяч граждан Украины прибыли в Белоруссию с февраля, сообщила пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета."С 24 февраля по 18 ноября в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 65 627 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 39 728, через Литву — 8414, через Латвию — 1595", - говорится в сообщении.При этом за истекшую неделю в Белоруссию въехали более 1300 граждан Украины, и все – транзитом через страны ЕС, отметили в погранкомитете.
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в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
11:24 18.11.2022 (обновлено: 11:32 18.11.2022)
 
В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев

В Белоруссию с 24 февраля прибыло 65 627 граждан Украины

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкГраница Украины и Белоруссии
Граница Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Граница Украины и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Более 65 тысяч граждан Украины прибыли в Белоруссию с февраля, сообщила пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета.
"С 24 февраля по 18 ноября в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 65 627 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 39 728, через Литву — 8414, через Латвию — 1595", - говорится в сообщении.
При этом за истекшую неделю в Белоруссию въехали более 1300 граждан Украины, и все – транзитом через страны ЕС, отметили в погранкомитете.
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