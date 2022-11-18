https://ria.ru/20221118/belorussiya-1832413999.html
В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев
В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев - РИА Новости, 18.11.2022
В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев
Более 65 тысяч граждан Украины прибыли в Белоруссию с февраля, сообщила пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:24
2022-11-18T11:24
2022-11-18T11:32
в мире
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817344_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_4dccc17ee67285ce0dcdbba5ac99234d.jpg
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Более 65 тысяч граждан Украины прибыли в Белоруссию с февраля, сообщила пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета."С 24 февраля по 18 ноября в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 65 627 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 39 728, через Литву — 8414, через Латвию — 1595", - говорится в сообщении.При этом за истекшую неделю в Белоруссию въехали более 1300 граждан Украины, и все – транзитом через страны ЕС, отметили в погранкомитете.
https://ria.ru/20221117/polsha-1832267729.html
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777817344_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0414b575c79324024ef0bb5764b4ef4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, украина
В мире, Белоруссия, Украина
11:24 18.11.2022 (обновлено: 11:32 18.11.2022)
В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев
В Белоруссию с 24 февраля прибыло 65 627 граждан Украины