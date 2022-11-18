https://ria.ru/20221118/belorussiya-1832413999.html

В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев

В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев - РИА Новости, 18.11.2022

В Белоруссию с февраля прибыли более 65 тысяч украинцев

Более 65 тысяч граждан Украины прибыли в Белоруссию с февраля, сообщила пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:24

2022-11-18T11:24

2022-11-18T11:32

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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Более 65 тысяч граждан Украины прибыли в Белоруссию с февраля, сообщила пресс-служба белорусского государственного пограничного комитета."С 24 февраля по 18 ноября в Республику Беларусь с украинской территории прибыло 65 627 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 39 728, через Литву — 8414, через Латвию — 1595", - говорится в сообщении.При этом за истекшую неделю в Белоруссию въехали более 1300 граждан Украины, и все – транзитом через страны ЕС, отметили в погранкомитете.

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