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Минск должен совершенствовать безопасность, заявил госсекретарь Совбеза - РИА Новости, 18.11.2022
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Минск должен совершенствовать безопасность, заявил госсекретарь Совбеза
Минск должен совершенствовать безопасность, заявил госсекретарь Совбеза - РИА Новости, 18.11.2022
Минск должен совершенствовать безопасность, заявил госсекретарь Совбеза
Белоруссия должна совершенствовать систему обеспечения национальной безопасности для эффективного противодействия угрозам, заявил госсекретарь Совета... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:00
2022-11-18T11:00
в мире
александр вольфович
белоруссия
александр лукашенко
минск
россия
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Белоруссия должна совершенствовать систему обеспечения национальной безопасности для эффективного противодействия угрозам, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.В Минске в пятницу проходит II международная научно-практическая конференция "Основные направления совершенствования системы национальной безопасности", организованная госсекретариатом белорусского совбеза."Эффективное противодействие возникающим угрозам невозможно без поступательного совершенствования системы обеспечения безопасности, в том числе ее основ, закрепленных в разрабатываемом проекте новой концепции национальной безопасности", - цитирует агентство Белта приветственное слово Вольфовича в адрес участников конференции.Генерал подчеркнул, что в непростой геополитической обстановке Белоруссии удается защищать свой суверенитет. Он обратил особое внимание на то, что в сложившихся условиях республика оказалась непосредственно в зоне столкновения геополитических интересов мировых центров силы.В сентябре госсекретарь совбеза Белоруссии отмечал, что назрело время подкорректировать концепцию безопасности Союзного государства с РФ. Вольфович мотивировал данную инициативу тем, что Россия и Белоруссия вместе нарабатывают механизмы противодействия современным угрозам их национальной безопасности.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по подготовке обновленной концепции национальной безопасности страны. В обновленной версии документ дополнен положениями об исторической памяти, конституционной категории "народ" и его всемерной защите, социальной ответственности граждан, безопасности персональных данных, развитии атомной энергетики. При доработке концепции учитывалось нарастание геополитической нестабильности.
https://ria.ru/20221118/lukashenko-1832380449.html
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в мире, александр вольфович, белоруссия, александр лукашенко, минск, россия
В мире, Александр Вольфович, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Россия
11:00 18.11.2022
 
Минск должен совершенствовать безопасность, заявил госсекретарь Совбеза

Госсекретарь Совбеза Вольфович: Белоруссия должна совершенствовать противодействие угрозам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
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МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Белоруссия должна совершенствовать систему обеспечения национальной безопасности для эффективного противодействия угрозам, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
В Минске в пятницу проходит II международная научно-практическая конференция "Основные направления совершенствования системы национальной безопасности", организованная госсекретариатом белорусского совбеза.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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"Эффективное противодействие возникающим угрозам невозможно без поступательного совершенствования системы обеспечения безопасности, в том числе ее основ, закрепленных в разрабатываемом проекте новой концепции национальной безопасности", - цитирует агентство Белта приветственное слово Вольфовича в адрес участников конференции.
Генерал подчеркнул, что в непростой геополитической обстановке Белоруссии удается защищать свой суверенитет. Он обратил особое внимание на то, что в сложившихся условиях республика оказалась непосредственно в зоне столкновения геополитических интересов мировых центров силы.
В сентябре госсекретарь совбеза Белоруссии отмечал, что назрело время подкорректировать концепцию безопасности Союзного государства с РФ. Вольфович мотивировал данную инициативу тем, что Россия и Белоруссия вместе нарабатывают механизмы противодействия современным угрозам их национальной безопасности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по подготовке обновленной концепции национальной безопасности страны. В обновленной версии документ дополнен положениями об исторической памяти, конституционной категории "народ" и его всемерной защите, социальной ответственности граждан, безопасности персональных данных, развитии атомной энергетики. При доработке концепции учитывалось нарастание геополитической нестабильности.
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