Минск должен совершенствовать безопасность, заявил госсекретарь Совбеза
Госсекретарь Совбеза Вольфович: Белоруссия должна совершенствовать противодействие угрозам
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
МИНСК, 18 ноя – РИА Новости. Белоруссия должна совершенствовать систему обеспечения национальной безопасности для эффективного противодействия угрозам, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
В Минске в пятницу проходит II международная научно-практическая конференция "Основные направления совершенствования системы национальной безопасности", организованная госсекретариатом белорусского совбеза.
"Эффективное противодействие возникающим угрозам невозможно без поступательного совершенствования системы обеспечения безопасности, в том числе ее основ, закрепленных в разрабатываемом проекте новой концепции национальной безопасности", - цитирует агентство Белта приветственное слово Вольфовича в адрес участников конференции.
Генерал подчеркнул, что в непростой геополитической обстановке Белоруссии удается защищать свой суверенитет. Он обратил особое внимание на то, что в сложившихся условиях республика оказалась непосредственно в зоне столкновения геополитических интересов мировых центров силы.
В сентябре госсекретарь совбеза Белоруссии отмечал, что назрело время подкорректировать концепцию безопасности Союзного государства с РФ. Вольфович мотивировал данную инициативу тем, что Россия и Белоруссия вместе нарабатывают механизмы противодействия современным угрозам их национальной безопасности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по подготовке обновленной концепции национальной безопасности страны. В обновленной версии документ дополнен положениями об исторической памяти, конституционной категории "народ" и его всемерной защите, социальной ответственности граждан, безопасности персональных данных, развитии атомной энергетики. При доработке концепции учитывалось нарастание геополитической нестабильности.
17 ноября, 13:46Украинские военные начали строить забор на границе с Белоруссией