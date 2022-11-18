https://ria.ru/20221118/bayden-1832555270.html

Республиканцы не планируют вызывать Джо Байдена на допрос

Республиканцы не планируют вызывать Джо Байдена на допрос - РИА Новости, 18.11.2022

Республиканцы не планируют вызывать Джо Байдена на допрос

Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер заявил, что не планирует в рамках расследования вызывать повесткой президента США Джо... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T17:08

2022-11-18T17:08

2022-11-18T17:13

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер заявил, что не планирует в рамках расследования вызывать повесткой президента США Джо Байдена, но готов вручить ее его сыну Хантеру Байдену.В четверг Комер пообещал расследование в отношении президента США Джо Байдена о том, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах, и является ли американский лидер риском для национальной безопасности."Планов вручать повестку Джо Байдену нет. Есть планы вручить повестку Хантеру Байдену", - заявил Комер в интервью телеканалу CNN.На вопрос о том, почему он хочет вызвать повесткой на допрос Хантера Байдена, а не его отца, член комитета палаты представителей по надзору заявил, что получить показания от действующего президента "сложно"."Демократы рассылали повестки как спам, и поэтому сложно добиться, чтобы люди пришли", - заявил Комер.В то же время он вновь отметил, что расследование его комитета фокусируется именно на действующем президенте США."Оно (расследование) должно называться расследованием Байдена, а не расследованием Хантера Байдена", - добавил республиканец.Накануне Комер заявил, что расследование будет посвящено ответу на вопросы, совершала ли семья президента США мошенничество, нарушала ли законы о коррупции и иностранных агентах, участвовала ли в сговорах с целью отмывания денег. По словам законодателя, сын президента США Хантер вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке сына Байдена Хантера, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.Накануне Байден поздравил будущего спикера палаты представителей Кевина Маккарти с тем, что республиканцы займут большинство мест в новом составе законодательного органа, который начнет работу с 3 января 2023 года.

https://ria.ru/20221117/rassledovanie-1832303836.html

https://ria.ru/20221116/bayden-1831956486.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831828802.html

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