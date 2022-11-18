https://ria.ru/20221118/bayden-1832528224.html
В США подсчитали, сколько налогоплательщикам стоил отдых Байдена
В США подсчитали, сколько налогоплательщикам стоил отдых Байдена - РИА Новости, 18.11.2022
В США подсчитали, сколько налогоплательщикам стоил отдых Байдена
Регулярные поездки президента США Джо Байдена в его родной штат Делавэр обошлись налогоплательщикам по меньшей мере в 11 миллионов долларов с начала его... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:05
2022-11-18T16:05
2022-11-18T16:05
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Регулярные поездки президента США Джо Байдена в его родной штат Делавэр обошлись налогоплательщикам по меньшей мере в 11 миллионов долларов с начала его пребывания на посту президента, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на бывшего корреспондента телеканала CBS Марка Ноллера.По подсчетам Ноллера, Байден совершил 57 поездок в Делавэр, длительность которых в общей сложности составила 185 дней. В октябре телеканал CNN приводил статистику, согласно которой американский президент провел в своей семейной резиденции в штате Делавэр четверть срока пребывания на посту президента США, или 172 дня.Эти поездки, как отмечает Fox News, требуют значительных затрат на финансирование расходов, связанных с использованием самолета, известного как "борт номер один", и вертолета Marine One, на которых перемещается Байден, а также расходов на обеспечение безопасности главы государства. По словам Ноллера, всего американский президент совершил 101 перелет между Вашингтоном и Делавэром: 71 - на вертолете и 30 - на самолете.Fox News отмечает, что сумма в 11 миллионов долларов, потраченная на поездки Байдена в Делавэр, вероятно, занижена, поскольку в ней не учтены многие другие расходы. К ним, в частности, относятся расходы на вертолеты, которые сопровождают президента, и жилье для "путешествующих" вместе с ним сотрудников.Поездки Байдена в родной штат, отмечает телеканал, "иногда выходят за рамки обычного графика президентских выходных"."Президент часто отправляется в Делавэр в четверг, чтобы работать из своего дома в пятницу, и остается там на выходные. Он почти всегда уезжает (из Делавэра) в понедельник утром, а не в воскресенье вечером", - сообщает Fox News.Ранее привычку Байдена проводить выходные в Делавэре критиковали республиканцы. Белый дом на критику в связи с регулярными отъездами главы государства заявлял, что Байден остается президентом в любом месте и может работать, откуда угодно.
https://ria.ru/20221118/ssha-1832236418.html
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в мире, джо байден, делавэр, сша, вашингтон (штат)
В мире, Джо Байден, Делавэр, США, Вашингтон (штат)
В США подсчитали, сколько налогоплательщикам стоил отдых Байдена
Поездки Байдена в штат Делавэр обошлись США по меньшей мере в 11 миллионов долларов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Регулярные поездки президента США Джо Байдена в его родной штат Делавэр обошлись налогоплательщикам по меньшей мере в 11 миллионов долларов с начала его пребывания на посту президента, сообщает
телеканал Fox News со ссылкой на бывшего корреспондента телеканала CBS Марка Ноллера.
По подсчетам Ноллера, Байден совершил 57 поездок в Делавэр, длительность которых в общей сложности составила 185 дней. В октябре телеканал CNN приводил статистику, согласно которой американский президент провел в своей семейной резиденции в штате Делавэр четверть срока пребывания на посту президента США, или 172 дня.
Эти поездки, как отмечает Fox News, требуют значительных затрат на финансирование расходов, связанных с использованием самолета, известного как "борт номер один", и вертолета Marine One, на которых перемещается Байден, а также расходов на обеспечение безопасности главы государства. По словам Ноллера, всего американский президент совершил 101 перелет между Вашингтоном
и Делавэром: 71 - на вертолете и 30 - на самолете.
Fox News отмечает, что сумма в 11 миллионов долларов, потраченная на поездки Байдена в Делавэр, вероятно, занижена, поскольку в ней не учтены многие другие расходы. К ним, в частности, относятся расходы на вертолеты, которые сопровождают президента, и жилье для "путешествующих" вместе с ним сотрудников.
Поездки Байдена в родной штат, отмечает телеканал, "иногда выходят за рамки обычного графика президентских выходных".
"Президент часто отправляется в Делавэр в четверг, чтобы работать из своего дома в пятницу, и остается там на выходные. Он почти всегда уезжает (из Делавэра) в понедельник утром, а не в воскресенье вечером", - сообщает Fox News.
Ранее привычку Байдена проводить выходные в Делавэре критиковали республиканцы. Белый дом на критику в связи с регулярными отъездами главы государства заявлял, что Байден остается президентом в любом месте и может работать, откуда угодно.