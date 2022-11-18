Рейтинг@Mail.ru
СМИ: китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на "Автоторе" - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221118/avtomobili-1832422865.html
СМИ: китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на "Автоторе"
СМИ: китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на "Автоторе" - РИА Новости, 18.11.2022
СМИ: китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на "Автоторе"
Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский "Автотор" договариваются о сборке машин в Калининграде,... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T11:57
2022-11-18T11:57
россия-китай: главное
китай
россия
автотор
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832424814_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_7c53fe5bb8b4b6aa2b682c68e3f3242c.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский "Автотор" договариваются о сборке машин в Калининграде, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника на рынке.По словам одного из источников издания, стороны уже дошли до подписания соглашения. При этом BAIC не единственный концерн из Китая, с которым договаривается "Автотор" о возможности сборки автомобилей. Также, например, ведутся переговоры и с подразделениями Chery, уточняет собеседник газеты.Представитель "Автотора" подтвердил изданию, что компания готовится к запуску производства автомобилей новых брендов и сотрудничает с несколькими новыми партнерами, но назвать их отказался из-за требований конфиденциальности.Положение "Автотора" осложняется большими затратами на завоз комплектующих - доставить на завод машинокомплект из Китая сейчас можно только морем, что обойдется в среднем в 3 тысячи долларов, отмечает собеседник издания.Кроме того, остается неясным, кто возьмет на себя продажу легковых автомобилей китайской марки в России. Автомобили из линейки BAIC незнакомы российским потребителям, и дистрибьютору необходимо вложить 6-8 миллионов долларов в раскрутку бренда в России, чтобы продавать до 20 тысяч автомобилей в год, рассчитал источник издания.Издание отмечает, что в последние месяцы "Автотор" постепенно лишилась всех своих основных сборочных партнеров в рамках их исхода из России: BMW прекратил экспорт в РФ и сборку в Калининграде в марте, Hyundai и Kia выпускались до октября. А в конце сентября основатель "Автотора" Владимир Щербаков объявил, что с октября начнется полная переналадка производства. После завершения переналадки компания планировала запустить на своих мощностях производство автомобилей новых брендов и выйти на большой объем выпуска новых машин в 2023 году.
https://ria.ru/20221114/avtomobili-1831390706.html
https://ria.ru/20221111/kitay-1830767427.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832424814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc1b81a4da199e3168c7cd94370a095c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, автотор, авто
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Автотор, Авто
11:57 18.11.2022
 

СМИ: китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на "Автоторе"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль в официальном дилерском центре Chery
Автомобиль в официальном дилерском центре Chery - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль в официальном дилерском центре Chery
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский "Автотор" договариваются о сборке машин в Калининграде, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника на рынке.
По словам одного из источников издания, стороны уже дошли до подписания соглашения. При этом BAIC не единственный концерн из Китая, с которым договаривается "Автотор" о возможности сборки автомобилей. Также, например, ведутся переговоры и с подразделениями Chery, уточняет собеседник газеты.
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 15:39Россия-Китай: Главное
В Китае в сентябре объем продаж подержанных автомобилей вырос на 1,2%
Представитель "Автотора" подтвердил изданию, что компания готовится к запуску производства автомобилей новых брендов и сотрудничает с несколькими новыми партнерами, но назвать их отказался из-за требований конфиденциальности.
Положение "Автотора" осложняется большими затратами на завоз комплектующих - доставить на завод машинокомплект из Китая сейчас можно только морем, что обойдется в среднем в 3 тысячи долларов, отмечает собеседник издания.
Кроме того, остается неясным, кто возьмет на себя продажу легковых автомобилей китайской марки в России. Автомобили из линейки BAIC незнакомы российским потребителям, и дистрибьютору необходимо вложить 6-8 миллионов долларов в раскрутку бренда в России, чтобы продавать до 20 тысяч автомобилей в год, рассчитал источник издания.
Сборочная линия SAIC MAXUS в Китае - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 13:36Россия-Китай: Главное
Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46%
Издание отмечает, что в последние месяцы "Автотор" постепенно лишилась всех своих основных сборочных партнеров в рамках их исхода из России: BMW прекратил экспорт в РФ и сборку в Калининграде в марте, Hyundai и Kia выпускались до октября. А в конце сентября основатель "Автотора" Владимир Щербаков объявил, что с октября начнется полная переналадка производства. После завершения переналадки компания планировала запустить на своих мощностях производство автомобилей новых брендов и выйти на большой объем выпуска новых машин в 2023 году.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияАвтоторАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала