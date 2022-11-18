https://ria.ru/20221118/avtomobili-1832422865.html

СМИ: китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на "Автоторе"

СМИ: китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на "Автоторе" - РИА Новости, 18.11.2022

СМИ: китайский автоконцерн BAIC договаривается о сборке на "Автоторе"

Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский "Автотор" договариваются о сборке машин в Калининграде,... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T11:57

2022-11-18T11:57

2022-11-18T11:57

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Китайский государственный автоконцерн BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) и российский "Автотор" договариваются о сборке машин в Калининграде, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника на рынке.По словам одного из источников издания, стороны уже дошли до подписания соглашения. При этом BAIC не единственный концерн из Китая, с которым договаривается "Автотор" о возможности сборки автомобилей. Также, например, ведутся переговоры и с подразделениями Chery, уточняет собеседник газеты.Представитель "Автотора" подтвердил изданию, что компания готовится к запуску производства автомобилей новых брендов и сотрудничает с несколькими новыми партнерами, но назвать их отказался из-за требований конфиденциальности.Положение "Автотора" осложняется большими затратами на завоз комплектующих - доставить на завод машинокомплект из Китая сейчас можно только морем, что обойдется в среднем в 3 тысячи долларов, отмечает собеседник издания.Кроме того, остается неясным, кто возьмет на себя продажу легковых автомобилей китайской марки в России. Автомобили из линейки BAIC незнакомы российским потребителям, и дистрибьютору необходимо вложить 6-8 миллионов долларов в раскрутку бренда в России, чтобы продавать до 20 тысяч автомобилей в год, рассчитал источник издания.Издание отмечает, что в последние месяцы "Автотор" постепенно лишилась всех своих основных сборочных партнеров в рамках их исхода из России: BMW прекратил экспорт в РФ и сборку в Калининграде в марте, Hyundai и Kia выпускались до октября. А в конце сентября основатель "Автотора" Владимир Щербаков объявил, что с октября начнется полная переналадка производства. После завершения переналадки компания планировала запустить на своих мощностях производство автомобилей новых брендов и выйти на большой объем выпуска новых машин в 2023 году.

https://ria.ru/20221114/avtomobili-1831390706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, автотор, авто