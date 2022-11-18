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Авиасообщение с востоком Чукотки со среды нарушено из-за метели и ветра - РИА Новости, 18.11.2022
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Авиасообщение с востоком Чукотки со среды нарушено из-за метели и ветра
Авиасообщение с востоком Чукотки со среды нарушено из-за метели и ветра - РИА Новости, 18.11.2022
Авиасообщение с востоком Чукотки со среды нарушено из-за метели и ветра
Авиасообщение с восточной частью Чукотки нарушено со среды из-за штормового ветра и метели, сообщил в пятницу губернатор Роман Копин. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T03:07
2022-11-18T03:07
роман копин
чукотка
эгвекинот
чукотавиа
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Авиасообщение с восточной частью Чукотки нарушено со среды из-за штормового ветра и метели, сообщил в пятницу губернатор Роман Копин.Он отметил, что из-за потепления на дорогах образуется наледь. С утра пятницы в Анадыре ветер до 20 м/с, а на лимане разогнало лёд. Согласно прогнозу, такая погода может сохраниться до конца дня.Копин также добавил, что из-за непогоды в четверг было отключение электроэнергии в 10 коттеджах села Конергино. Повреждения устранили за несколько часов.
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роман копин, чукотка, эгвекинот, чукотавиа, telegram (приложение)
Роман Копин, Чукотка, Эгвекинот, Чукотавиа, Telegram (приложение)
03:07 18.11.2022
 
Авиасообщение с востоком Чукотки со среды нарушено из-за метели и ветра

Авиасообщение с восточной частью Чукотки нарушено со среды из-за штормового ветра и метели

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПассажирские самолеты в аэропорту зимой
Пассажирские самолеты в аэропорту зимой - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пассажирские самолеты в аэропорту зимой. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Авиасообщение с восточной частью Чукотки нарушено со среды из-за штормового ветра и метели, сообщил в пятницу губернатор Роман Копин.
"Непогода в Чукотском АО не отступает. С 16 ноября в восточных районах округа фиксируются порывы ветра до 25-30 м/с, метель… Со среды затруднено авиасообщение с востоком округа. "ЧукотАВИА" планирует выполнить рейс в Эгвекинот сегодня во второй половине дня, если позволят погодные условия", - написал Копин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что из-за потепления на дорогах образуется наледь. С утра пятницы в Анадыре ветер до 20 м/с, а на лимане разогнало лёд. Согласно прогнозу, такая погода может сохраниться до конца дня.
Копин также добавил, что из-за непогоды в четверг было отключение электроэнергии в 10 коттеджах села Конергино. Повреждения устранили за несколько часов.
Аэропорт Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
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Авиасообщение между Сахалином и Курилами приостановлено из-за метели
 
Роман КопинЧукоткаЭгвекинотЧукотавиаTelegram (приложение)
 
 
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