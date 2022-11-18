https://ria.ru/20221118/aviasoobschenie-1832366797.html

Авиасообщение с востоком Чукотки со среды нарушено из-за метели и ветра

Авиасообщение с востоком Чукотки со среды нарушено из-за метели и ветра - РИА Новости, 18.11.2022

Авиасообщение с востоком Чукотки со среды нарушено из-за метели и ветра

Авиасообщение с восточной частью Чукотки нарушено со среды из-за штормового ветра и метели, сообщил в пятницу губернатор Роман Копин. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T03:07

2022-11-18T03:07

2022-11-18T03:07

роман копин

чукотка

эгвекинот

чукотавиа

telegram (приложение)

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ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя - РИА Новости. Авиасообщение с восточной частью Чукотки нарушено со среды из-за штормового ветра и метели, сообщил в пятницу губернатор Роман Копин.Он отметил, что из-за потепления на дорогах образуется наледь. С утра пятницы в Анадыре ветер до 20 м/с, а на лимане разогнало лёд. Согласно прогнозу, такая погода может сохраниться до конца дня.Копин также добавил, что из-за непогоды в четверг было отключение электроэнергии в 10 коттеджах села Конергино. Повреждения устранили за несколько часов.

https://ria.ru/20200217/1564854480.html

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эгвекинот

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роман копин, чукотка, эгвекинот, чукотавиа, telegram (приложение)