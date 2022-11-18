https://ria.ru/20221118/aviaperevozki-1832385418.html
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 18.11.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:06
2022-11-18T09:06
2022-11-18T10:29
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20221017/aeroport-1824600567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:06 18.11.2022 (обновлено: 10:29 18.11.2022)
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 27 ноября