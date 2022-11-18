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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 18.11.2022
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Туризм
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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 18.11.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T09:06
2022-11-18T10:29
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:06 18.11.2022 (обновлено: 10:29 18.11.2022)
 
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 27 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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