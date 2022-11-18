https://ria.ru/20221118/aviaperevozki-1832385418.html

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 18.11.2022

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T09:06

2022-11-18T09:06

2022-11-18T10:29

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября, сообщает Росавиация.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.

https://ria.ru/20221017/aeroport-1824600567.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм