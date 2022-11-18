https://ria.ru/20221118/auditoriya-1832536272.html

АО "Щелково Агрохим" открыло аудиторию в Красноярском аграрном университете

АО "Щелково Агрохим" открыло аудиторию в Красноярском аграрном университете - РИА Новости, 18.11.2022

АО "Щелково Агрохим" открыло аудиторию в Красноярском аграрном университете

АО "Щелково Агрохим" открыло фирменную аудиторию на кафедре почвоведения и агрохимии Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) в рамках... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T16:32

2022-11-18T16:32

2022-11-18T16:32

щелково

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. АО "Щелково Агрохим" открыло фирменную аудиторию на кафедре почвоведения и агрохимии Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) в рамках проекта компании "Бетарен Академия", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.Ремонт и оснащение аудитории заняли полгода. В помещении провели капитальный ремонт. Интерьер, включая мебель и жалюзи, выполнили в корпоративных цветах "Щёлково Агрохим" по специальному дизайн-проекту. На стенах - информация о продуктах компании, истории становления и развития. Для демонстрации учебных материалов приобрели проектор, ноутбук и интерактивную доску.В этом году КрасГАУ отметил 70 лет со дня основания. "Щёлково Агрохим" сделал новую аудиторию ко дню рождения вуза. Кроме того, глава Восточно-Сибирского представительства "Щёлково Агрохим" Олег Беляев вручил ректору КрасГАУ Наталье Пыжиковой сертификат от компании на 200 тысяч рублей.Проект "Бетарен Академия" направлен на взаимодействие с ведущими аграрными вузами страны. Его главная задача – создание условий для повышения качества подготовки студентов профильных направлений, а также поддержка талантливых студентов и аспирантов, желающих получать практические умения и навыки. Оборудование фирменных аудиторий "Щёлково Агрохим" – одно из направлений проекта.

https://ria.ru/20221110/ekskursii-1830575156.html

щелково

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

щелково, общество, московская область (подмосковье)