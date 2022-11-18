https://ria.ru/20221118/auditoriya-1832536272.html
АО "Щелково Агрохим" открыло аудиторию в Красноярском аграрном университете
АО "Щелково Агрохим" открыло аудиторию в Красноярском аграрном университете - РИА Новости, 18.11.2022
АО "Щелково Агрохим" открыло аудиторию в Красноярском аграрном университете
АО "Щелково Агрохим" открыло фирменную аудиторию на кафедре почвоведения и агрохимии Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) в рамках... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T16:32
2022-11-18T16:32
2022-11-18T16:32
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. АО "Щелково Агрохим" открыло фирменную аудиторию на кафедре почвоведения и агрохимии Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) в рамках проекта компании "Бетарен Академия", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.Ремонт и оснащение аудитории заняли полгода. В помещении провели капитальный ремонт. Интерьер, включая мебель и жалюзи, выполнили в корпоративных цветах "Щёлково Агрохим" по специальному дизайн-проекту. На стенах - информация о продуктах компании, истории становления и развития. Для демонстрации учебных материалов приобрели проектор, ноутбук и интерактивную доску.В этом году КрасГАУ отметил 70 лет со дня основания. "Щёлково Агрохим" сделал новую аудиторию ко дню рождения вуза. Кроме того, глава Восточно-Сибирского представительства "Щёлково Агрохим" Олег Беляев вручил ректору КрасГАУ Наталье Пыжиковой сертификат от компании на 200 тысяч рублей.Проект "Бетарен Академия" направлен на взаимодействие с ведущими аграрными вузами страны. Его главная задача – создание условий для повышения качества подготовки студентов профильных направлений, а также поддержка талантливых студентов и аспирантов, желающих получать практические умения и навыки. Оборудование фирменных аудиторий "Щёлково Агрохим" – одно из направлений проекта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щелково, общество, московская область (подмосковье)
Щелково, Общество, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости.
АО "Щелково Агрохим" открыло фирменную аудиторию на кафедре почвоведения и агрохимии Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ) в рамках проекта компании "Бетарен Академия", сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково
.
Ремонт и оснащение аудитории заняли полгода. В помещении провели капитальный ремонт. Интерьер, включая мебель и жалюзи, выполнили в корпоративных цветах "Щёлково Агрохим" по специальному дизайн-проекту. На стенах - информация о продуктах компании, истории становления и развития. Для демонстрации учебных материалов приобрели проектор, ноутбук и интерактивную доску.
В этом году КрасГАУ отметил 70 лет со дня основания. "Щёлково Агрохим" сделал новую аудиторию ко дню рождения вуза. Кроме того, глава Восточно-Сибирского представительства "Щёлково Агрохим" Олег Беляев вручил ректору КрасГАУ Наталье Пыжиковой сертификат от компании на 200 тысяч рублей.
Проект "Бетарен Академия" направлен на взаимодействие с ведущими аграрными вузами страны. Его главная задача – создание условий для повышения качества подготовки студентов профильных направлений, а также поддержка талантливых студентов и аспирантов, желающих получать практические умения и навыки. Оборудование фирменных аудиторий "Щёлково Агрохим" – одно из направлений проекта.