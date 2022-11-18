https://ria.ru/20221118/ataka-1832461904.html
ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.11.2022
ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли попытку украинских войск атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:19
2022-11-18T13:19
2022-11-18T14:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли попытку украинских войск атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР, сообщило министерство обороны РФ."На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832463429.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:19 18.11.2022 (обновлено: 14:44 18.11.2022)
ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские силы пресекли контратаку украинских войск в районе Червонопоповки в ЛНР