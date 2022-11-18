https://ria.ru/20221118/ataka-1832461904.html

ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.11.2022

ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные пресекли попытку украинских войск атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T13:19

2022-11-18T13:19

2022-11-18T14:44

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли попытку украинских войск атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР, сообщило министерство обороны РФ."На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832463429.html

россия

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины