Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/ataka-1832461904.html
ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 18.11.2022
ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли попытку украинских войск атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T13:19
2022-11-18T14:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829944475_353:519:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6274aa7bb0cf1623d7733443bf76f94.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли попытку украинских войск атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР, сообщило министерство обороны РФ."На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны", - говорится в сводке военного ведомства."Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20221118/spetsoperatsiya-1832463429.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829944475_836:460:2954:2048_1920x0_80_0_0_be6a5973ca6a9580ac03e98535eb16ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:19 18.11.2022 (обновлено: 14:44 18.11.2022)
 
ВС России пресекли контратаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские силы пресекли контратаку украинских войск в районе Червонопоповки в ЛНР

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБТР-80 российских военнослужащих
БТР-80 российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
БТР-80 российских военнослужащих. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли попытку украинских войск атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР, сообщило министерство обороны РФ.
"На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате сосредоточенного огня российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены и рассеяны", - говорится в сводке военного ведомства.
"Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - отмечает МО РФ.
Конашенков о срыве атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 13:22Специальная военная операция на Украине
Российские военные сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала