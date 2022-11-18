Рейтинг@Mail.ru
В ЕС увидели опасность заморозки российских активов, заявила эксперт - РИА Новости, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221118/aktivy-1832492090.html
В ЕС увидели опасность заморозки российских активов, заявила эксперт
В ЕС увидели опасность заморозки российских активов, заявила эксперт - РИА Новости, 18.11.2022
В ЕС увидели опасность заморозки российских активов, заявила эксперт
Евросоюз осторожно увеличивает суммы замороженных российских активов, так как есть страны, которые понимают опасность такого правового механизма, заставляющего... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T14:39
2022-11-18T14:40
экономика
цены на нефть
россия
бельгия
украина
евросоюз
рэу имени г. в. плеханова
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Евросоюз осторожно увеличивает суммы замороженных российских активов, так как есть страны, которые понимают опасность такого правового механизма, заставляющего задумываться о надежности вложений в долларах и евро, заявила РИА Новости аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.Ранее издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, большую часть из них - в Бельгии."ЕС проводит заморозку активов, постепенно увеличивая суммы… Увеличивают сумму с осторожностью, потому что есть немаленькая часть стран, которые воздержались или проголосовали против такого рода санкций, так как понимают опасность этого правового механизма. Необходимо понимать, что у девяти из десяти стран в валютных резервах лежат доллары или евро, это заставляет задуматься о надёжности вложений", - указала Гейнц.Она добавила также, что сложно предполагать, была ли у ЦБ РФ возможность для выведения средств, но, думает, что с начала заморозки активов были предприняты все возможные меры со стороны российского регулятора.Западные страны после начала военной операции на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20221118/aktivy-1832394873.html
https://ria.ru/20221118/polsha-1832430457.html
россия
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, бельгия, украина, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Россия, Бельгия, Украина, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Еврокомиссия
14:39 18.11.2022 (обновлено: 14:40 18.11.2022)
 
В ЕС увидели опасность заморозки российских активов, заявила эксперт

Эксперт Гейнц: многие страны ЕС увидели опасность механизма заморозки российских активов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Евросоюз осторожно увеличивает суммы замороженных российских активов, так как есть страны, которые понимают опасность такого правового механизма, заставляющего задумываться о надежности вложений в долларах и евро, заявила РИА Новости аспирант кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Гейнц.
Ранее издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщило, что ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, большую часть из них - в Бельгии.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 10:03
ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро
"ЕС проводит заморозку активов, постепенно увеличивая суммы… Увеличивают сумму с осторожностью, потому что есть немаленькая часть стран, которые воздержались или проголосовали против такого рода санкций, так как понимают опасность этого правового механизма. Необходимо понимать, что у девяти из десяти стран в валютных резервах лежат доллары или евро, это заставляет задуматься о надёжности вложений", - указала Гейнц.
Она добавила также, что сложно предполагать, была ли у ЦБ РФ возможность для выведения средств, но, думает, что с начала заморозки активов были предприняты все возможные меры со стороны российского регулятора.
Западные страны после начала военной операции на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 12:15
СМИ: Польша затормозила признание уклонения от санкций преступлением в ЕС
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияБельгияУкраинаЕвросоюзРЭУ имени Г. В. ПлехановаЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала