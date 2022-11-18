https://ria.ru/20221118/aglomeratsiya-1832653771.html

На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин

На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин - РИА Новости, 18.11.2022

На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин

На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин, в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут, в... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:22

2022-11-18T21:22

2022-11-18T21:22

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин, в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут, в частности, вопросы децентрализации энергосистемы, об этом сообщил в пятницу глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.В пятницу в Львове состоялось учредительное заседание управляющего комитета по формированию стратегии развития Львовской агломерации на период до 2027 года. В нем приняли участие замминистра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода, а также в онлайн-формате руководитель департамента по демократии и управлению Генерального секретариата Совета Европы Даниэль Попеску, представители Совета Европы и главы западноукраинских территориальных общин."Львовская агломерация может стать первой, которая будет создана на Украине. Ее образуют 17 территориальных общин. Это возможность реализовывать инвестиционные и инфраструктурные проекты... Правительство будет отдавать предпочтение финансированию проектов, которые будут иметь значение не только для одного общества, а как минимум для субрегиона", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут вопросы децентрализации энергосистемы, развитие зеленой энергетики, внедрение новых технологий и образования.

https://ria.ru/20221118/melnik-1832636845.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, украина, львов, совет европы