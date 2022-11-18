https://ria.ru/20221118/aglomeratsiya-1832653771.html
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин - РИА Новости, 18.11.2022
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин, в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут, в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:22
2022-11-18T21:22
2022-11-18T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
львов
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин, в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут, в частности, вопросы децентрализации энергосистемы, об этом сообщил в пятницу глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.В пятницу в Львове состоялось учредительное заседание управляющего комитета по формированию стратегии развития Львовской агломерации на период до 2027 года. В нем приняли участие замминистра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода, а также в онлайн-формате руководитель департамента по демократии и управлению Генерального секретариата Совета Европы Даниэль Попеску, представители Совета Европы и главы западноукраинских территориальных общин."Львовская агломерация может стать первой, которая будет создана на Украине. Ее образуют 17 территориальных общин. Это возможность реализовывать инвестиционные и инфраструктурные проекты... Правительство будет отдавать предпочтение финансированию проектов, которые будут иметь значение не только для одного общества, а как минимум для субрегиона", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут вопросы децентрализации энергосистемы, развитие зеленой энергетики, внедрение новых технологий и образования.
https://ria.ru/20221118/melnik-1832636845.html
украина
львов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, украина, львов, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Львов, Совет Европы
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин
Козицкий: на Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин, в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут, в частности, вопросы децентрализации энергосистемы, об этом сообщил в пятницу глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.
В пятницу в Львове
состоялось учредительное заседание управляющего комитета по формированию стратегии развития Львовской агломерации на период до 2027 года. В нем приняли участие замминистра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода, а также в онлайн-формате руководитель департамента по демократии и управлению Генерального секретариата Совета Европы
Даниэль Попеску, представители Совета Европы и главы западноукраинских территориальных общин.
"Львовская агломерация может стать первой, которая будет создана на Украине. Ее образуют 17 территориальных общин. Это возможность реализовывать инвестиционные и инфраструктурные проекты... Правительство будет отдавать предпочтение финансированию проектов, которые будут иметь значение не только для одного общества, а как минимум для субрегиона", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут вопросы децентрализации энергосистемы, развитие зеленой энергетики, внедрение новых технологий и образования.