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На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин - РИА Новости, 18.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221118/aglomeratsiya-1832653771.html
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин - РИА Новости, 18.11.2022
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин, в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут, в... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:22
2022-11-18T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
львов
совет европы
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин, в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут, в частности, вопросы децентрализации энергосистемы, об этом сообщил в пятницу глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.В пятницу в Львове состоялось учредительное заседание управляющего комитета по формированию стратегии развития Львовской агломерации на период до 2027 года. В нем приняли участие замминистра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода, а также в онлайн-формате руководитель департамента по демократии и управлению Генерального секретариата Совета Европы Даниэль Попеску, представители Совета Европы и главы западноукраинских территориальных общин."Львовская агломерация может стать первой, которая будет создана на Украине. Ее образуют 17 территориальных общин. Это возможность реализовывать инвестиционные и инфраструктурные проекты... Правительство будет отдавать предпочтение финансированию проектов, которые будут иметь значение не только для одного общества, а как минимум для субрегиона", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут вопросы децентрализации энергосистемы, развитие зеленой энергетики, внедрение новых технологий и образования.
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в мире, жкх, украина, львов, совет европы
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Львов, Совет Европы
21:22 18.11.2022
 
На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин

Козицкий: на Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На Украине хотят создать Львовскую агломерацию из 17 территориальных общин, в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут, в частности, вопросы децентрализации энергосистемы, об этом сообщил в пятницу глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.
В пятницу в Львове состоялось учредительное заседание управляющего комитета по формированию стратегии развития Львовской агломерации на период до 2027 года. В нем приняли участие замминистра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода, а также в онлайн-формате руководитель департамента по демократии и управлению Генерального секретариата Совета Европы Даниэль Попеску, представители Совета Европы и главы западноукраинских территориальных общин.
"Львовская агломерация может стать первой, которая будет создана на Украине. Ее образуют 17 территориальных общин. Это возможность реализовывать инвестиционные и инфраструктурные проекты... Правительство будет отдавать предпочтение финансированию проектов, которые будут иметь значение не только для одного общества, а как минимум для субрегиона", - написал Козицкий в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в приоритете руководства создаваемого территориального объединения будут вопросы децентрализации энергосистемы, развитие зеленой энергетики, внедрение новых технологий и образования.
Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаЛьвовСовет Европы
 
 
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