https://ria.ru/20221117/zhiteli-1832212275.html
Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР
Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022
Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР
Служба безопасности Украины планировала привлечь к покушениям на глав районов Луганской Народной Республики местных жителей, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:45
2022-11-17T14:45
2022-11-17T14:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины планировала привлечь к покушениям на глав районов Луганской Народной Республики местных жителей, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.По его данным, спецслужбы накануне референдума о вхождении ЛНР в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций районов республики."Исполнителями должны были стать агенты из числа местных жителей", – сказал собеседник.
https://ria.ru/20221117/donbass-1832181610.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины
Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР
СБУ планировала привлечь местных жителей к покушениям на глав районов ЛНР