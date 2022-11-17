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Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/zhiteli-1832212275.html
Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР
Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022
Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР
Служба безопасности Украины планировала привлечь к покушениям на глав районов Луганской Народной Республики местных жителей, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T14:45
2022-11-17T14:45
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины планировала привлечь к покушениям на глав районов Луганской Народной Республики местных жителей, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.По его данным, спецслужбы накануне референдума о вхождении ЛНР в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций районов республики."Исполнителями должны были стать агенты из числа местных жителей", – сказал собеседник.
https://ria.ru/20221117/donbass-1832181610.html
луганская народная республика
украина
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луганская народная республика, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Служба безопасности Украины
14:45 17.11.2022
 
Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР

СБУ планировала привлечь местных жителей к покушениям на глав районов ЛНР

© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины планировала привлечь к покушениям на глав районов Луганской Народной Республики местных жителей, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его данным, спецслужбы накануне референдума о вхождении ЛНР в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций районов республики.
"Исполнителями должны были стать агенты из числа местных жителей", – сказал собеседник.
Совсем мизерная часть. Пасечник о подконтрольной Киеву территории в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
Вчера, 13:09Специальная военная операция на Украине
Под контролем Украины находятся три населенных пункта ЛНР, заявил Пасечник
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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