https://ria.ru/20221117/zhiteli-1832212275.html

Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР

Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР - РИА Новости, 17.11.2022

Источник: СБУ планировала привлечь жителей к покушениям на глав районов ЛНР

Служба безопасности Украины планировала привлечь к покушениям на глав районов Луганской Народной Республики местных жителей, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T14:45

2022-11-17T14:45

2022-11-17T14:45

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

украина

служба безопасности украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152170/55/1521705532_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5364d3602082598d6b0ac5d170e59aed.jpg

ЛУГАНСК, 17 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины планировала привлечь к покушениям на глав районов Луганской Народной Республики местных жителей, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.По его данным, спецслужбы накануне референдума о вхождении ЛНР в состав РФ предотвратили серию покушений на глав администраций районов республики."Исполнителями должны были стать агенты из числа местных жителей", – сказал собеседник.

https://ria.ru/20221117/donbass-1832181610.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, украина, служба безопасности украины