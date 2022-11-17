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Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 17.11.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221117/zhile-1832337301.html
Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами
Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 17.11.2022
Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами, две из которых – многодетные, сообщила... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T21:00
2022-11-17T21:00
белгородская область
общество
жилье
петр толстой
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами, две из которых – многодетные, сообщила пресс-служба регионального правительства.В 2022 году из областного бюджета по поручению губернатора впервые были выделены средства на обеспечение жильём нуждающихся семей с детьми-инвалидами."Для этих целей по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" приобретались дома и квартиры, отвечающие всем жилищным стандартам, требованиям безопасности и удобству в зависимости от определённого заболевания конкретного ребёнка", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, торжественная церемония вручения ключей трем белгородском семьям прошла в микрорайоне Новосадовый Белгородского района."Когда в прошлом году мы обсуждали это программу, мы понимали, что вам очень требуется такая помощь. Хочется, чтобы ваши дети жили счастливы. Всем, что от нас зависит, мы обязательно поможем", - обратился к новосёлам Гладков.Семьи, получившие новое жилье, также поздравил вице-спикер Государственной думы РФ Пётр Толстой, который приехал в Белгородскую область с рабочим визитом. Он вручил родителям и детям памятные подарки. Две из трёх семей являются многодетными.Толстой отметил, что государство помогает таким семьям, поскольку они несут на себе "огромную ношу". "Мы и дальше будем делать всё, чтобы возможности таких семей и их детей были на самом высоком уровне. Позиция руководителя региона вызывает уважение. К сожалению, не во всех регионах сейчас находится возможность для проведения таких торжественных праздников", - приводятся в сообщении слова ТолстогоНа прошлой неделе губернатор Белгородской области вручил ключи от жилья шести нуждающимся семьям с детьми-инвалидами из Волоконовского района. По областной программе семьи получили один дом в посёлке Пятницкое, еще две квартиры и три дома в Волоконовке.
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общество, жилье, петр толстой, вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, россия
Белгородская область, Общество, Жилье, Петр Толстой, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область, Россия
21:00 17.11.2022
 
Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами

Губернатор Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами

© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами, две из которых – многодетные, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В 2022 году из областного бюджета по поручению губернатора впервые были выделены средства на обеспечение жильём нуждающихся семей с детьми-инвалидами.
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами
"Для этих целей по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" приобретались дома и квартиры, отвечающие всем жилищным стандартам, требованиям безопасности и удобству в зависимости от определённого заболевания конкретного ребёнка", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, торжественная церемония вручения ключей трем белгородском семьям прошла в микрорайоне Новосадовый Белгородского района.
"Когда в прошлом году мы обсуждали это программу, мы понимали, что вам очень требуется такая помощь. Хочется, чтобы ваши дети жили счастливы. Всем, что от нас зависит, мы обязательно поможем", - обратился к новосёлам Гладков.
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами
Семьи, получившие новое жилье, также поздравил вице-спикер Государственной думы РФ Пётр Толстой, который приехал в Белгородскую область с рабочим визитом. Он вручил родителям и детям памятные подарки. Две из трёх семей являются многодетными.
Толстой отметил, что государство помогает таким семьям, поскольку они несут на себе "огромную ношу". "Мы и дальше будем делать всё, чтобы возможности таких семей и их детей были на самом высоком уровне. Позиция руководителя региона вызывает уважение. К сожалению, не во всех регионах сейчас находится возможность для проведения таких торжественных праздников", - приводятся в сообщении слова Толстого
На прошлой неделе губернатор Белгородской области вручил ключи от жилья шести нуждающимся семьям с детьми-инвалидами из Волоконовского района. По областной программе семьи получили один дом в посёлке Пятницкое, еще две квартиры и три дома в Волоконовке.
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами
 
Белгородская областьОбществоЖильеПетр ТолстойВячеслав ГладковБелгородский районБелгородская областьРоссия
 
 
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