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Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами

Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами - РИА Новости, 17.11.2022

Гладков вручил ключи от жилья белгородским семьям с детьми-инвалидами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами, две из которых – многодетные, сообщила... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T21:00

2022-11-17T21:00

2022-11-17T21:00

белгородская область

общество

жилье

петр толстой

вячеслав гладков

белгородский район

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от нового жилья трем семьям с детьми-инвалидами, две из которых – многодетные, сообщила пресс-служба регионального правительства.В 2022 году из областного бюджета по поручению губернатора впервые были выделены средства на обеспечение жильём нуждающихся семей с детьми-инвалидами."Для этих целей по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области" приобретались дома и квартиры, отвечающие всем жилищным стандартам, требованиям безопасности и удобству в зависимости от определённого заболевания конкретного ребёнка", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, торжественная церемония вручения ключей трем белгородском семьям прошла в микрорайоне Новосадовый Белгородского района."Когда в прошлом году мы обсуждали это программу, мы понимали, что вам очень требуется такая помощь. Хочется, чтобы ваши дети жили счастливы. Всем, что от нас зависит, мы обязательно поможем", - обратился к новосёлам Гладков.Семьи, получившие новое жилье, также поздравил вице-спикер Государственной думы РФ Пётр Толстой, который приехал в Белгородскую область с рабочим визитом. Он вручил родителям и детям памятные подарки. Две из трёх семей являются многодетными.Толстой отметил, что государство помогает таким семьям, поскольку они несут на себе "огромную ношу". "Мы и дальше будем делать всё, чтобы возможности таких семей и их детей были на самом высоком уровне. Позиция руководителя региона вызывает уважение. К сожалению, не во всех регионах сейчас находится возможность для проведения таких торжественных праздников", - приводятся в сообщении слова ТолстогоНа прошлой неделе губернатор Белгородской области вручил ключи от жилья шести нуждающимся семьям с детьми-инвалидами из Волоконовского района. По областной программе семьи получили один дом в посёлке Пятницкое, еще две квартиры и три дома в Волоконовке.

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общество, жилье, петр толстой, вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, россия