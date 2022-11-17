https://ria.ru/20221117/zerno-1832175045.html
Эрдоган рассказал о результатах зерновой сделки
Эрдоган рассказал о результатах зерновой сделки - РИА Новости, 17.11.2022
Эрдоган рассказал о результатах зерновой сделки
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что за четыре месяца действия "продуктовой сделки" около 500 судов доставили более 11 миллионов тонн зерна. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:45
2022-11-17T12:45
2022-11-17T12:45
турция
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украина
зерновая сделка
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что за четыре месяца действия "продуктовой сделки" около 500 судов доставили более 11 миллионов тонн зерна.Ранее турецкий лидер отмечал, что сделка продлевается на 120 дней."Доставка более 11 миллионов тонн зерна и продуктов питания нуждающимся на почти 500 судах за последние четыре месяца ясно показала, насколько важно и полезно это соглашение для обеспечения продовольствием и безопасности в мире", - написал Эрдоган в Twitter.
https://ria.ru/20221117/sdelka-1832169858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, украина, зерновая сделка, оон
Турция, В мире, Украина, зерновая сделка, ООН
Эрдоган рассказал о результатах зерновой сделки
Эрдоган: за четыре месяца действия зерновой сделки доставили более 11 миллионов тонн зерна