https://ria.ru/20221117/zerno-1832174037.html

Трутнев попросил Китай ускорить работы по зерновому коридору

Трутнев попросил Китай ускорить работы по зерновому коридору - РИА Новости, 17.11.2022

Трутнев попросил Китай ускорить работы по зерновому коридору

Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев попросил китайскую сторону ускорить работу по сотрудничеству в рамках сухопутного зернового РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:42

2022-11-17T12:42

2022-11-17T12:42

экономика

юрий трутнев

китай

россия

дальний восток

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев попросил китайскую сторону ускорить работу по сотрудничеству в рамках сухопутного зернового коридора Россия – КНР.В четверг прошло четвёртое заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Совещание в формате видео-конференц-связи провели Трутнев и зампремьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.В повестке в том числе вопрос, посвященный расширению сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Трутнев отметил, что российская сторона готова продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции на китайский рынок и в этой связи уделяет особое внимание проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай"."Его ключевым элементом является запуск Забайкальского зернового терминала мощностью 8 миллионов тонн в год, где можно будет организовать хранение и перегрузку части зерновых культур, следующих в Китай. Это позволит существенно увеличить скорость прохождения грузов. С нашей стороны терминал готов и был открыт на прошедшем Восточном экономическом форуме. Прошу также рассмотреть возможность ускорения работ с вашей стороны", - сказал Трутнев.После заседания он пояснил журналистам, что хотя и говорится о росте сотрудничества, сохраняется достаточно много препятствий, связанных с оформлением грузов, с режимами защиты от COVID-19. "Новый зерновой терминал потребует эффективной работы контролирующих органов – Россельхозназдора, таможни – с обеих сторон. Весь этот режим надо отрабатывать", - уточнил вице-премьер.

https://ria.ru/20221117/posol-1832106241.html

https://ria.ru/20221117/zerno-1832104351.html

китай

россия

дальний восток

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экономика, юрий трутнев, китай, россия, дальний восток