https://ria.ru/20221117/zerno-1832174037.html
Трутнев попросил Китай ускорить работы по зерновому коридору
Трутнев попросил Китай ускорить работы по зерновому коридору - РИА Новости, 17.11.2022
Трутнев попросил Китай ускорить работы по зерновому коридору
Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев попросил китайскую сторону ускорить работу по сотрудничеству в рамках сухопутного зернового РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:42
2022-11-17T12:42
2022-11-17T12:42
экономика
юрий трутнев
китай
россия
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_0:35:2804:1612_1920x0_80_0_0_f7507968f4dbefb996ccd6ebba87c401.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев попросил китайскую сторону ускорить работу по сотрудничеству в рамках сухопутного зернового коридора Россия – КНР.В четверг прошло четвёртое заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Совещание в формате видео-конференц-связи провели Трутнев и зампремьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.В повестке в том числе вопрос, посвященный расширению сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Трутнев отметил, что российская сторона готова продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции на китайский рынок и в этой связи уделяет особое внимание проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай"."Его ключевым элементом является запуск Забайкальского зернового терминала мощностью 8 миллионов тонн в год, где можно будет организовать хранение и перегрузку части зерновых культур, следующих в Китай. Это позволит существенно увеличить скорость прохождения грузов. С нашей стороны терминал готов и был открыт на прошедшем Восточном экономическом форуме. Прошу также рассмотреть возможность ускорения работ с вашей стороны", - сказал Трутнев.После заседания он пояснил журналистам, что хотя и говорится о росте сотрудничества, сохраняется достаточно много препятствий, связанных с оформлением грузов, с режимами защиты от COVID-19. "Новый зерновой терминал потребует эффективной работы контролирующих органов – Россельхозназдора, таможни – с обеих сторон. Весь этот режим надо отрабатывать", - уточнил вице-премьер.
https://ria.ru/20221117/posol-1832106241.html
https://ria.ru/20221117/zerno-1832104351.html
китай
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827448454_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_d5e34a79285e945517b7d5d70d63724f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юрий трутнев, китай, россия, дальний восток
Экономика, Юрий Трутнев, Китай, Россия, Дальний Восток
Трутнев попросил Китай ускорить работы по зерновому коридору
Вице-премьер Трутнев попросил Китай ускорить работы по сухопутному зерновому коридору
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев попросил китайскую сторону ускорить работу по сотрудничеству в рамках сухопутного зернового коридора Россия – КНР.
В четверг прошло четвёртое заседание Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Совещание в формате видео-конференц-связи провели Трутнев и зампремьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.
В повестке в том числе вопрос, посвященный расширению сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли. Трутнев отметил, что российская сторона готова продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции на китайский рынок и в этой связи уделяет особое внимание проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия – Китай".
"Его ключевым элементом является запуск Забайкальского зернового терминала мощностью 8 миллионов тонн в год, где можно будет организовать хранение и перегрузку части зерновых культур, следующих в Китай. Это позволит существенно увеличить скорость прохождения грузов. С нашей стороны терминал готов и был открыт на прошедшем Восточном экономическом форуме. Прошу также рассмотреть возможность ускорения работ с вашей стороны", - сказал Трутнев.
После заседания он пояснил журналистам, что хотя и говорится о росте сотрудничества, сохраняется достаточно много препятствий, связанных с оформлением грузов, с режимами защиты от COVID-19. "Новый зерновой терминал потребует эффективной работы контролирующих органов – Россельхозназдора, таможни – с обеих сторон. Весь этот режим надо отрабатывать", - уточнил вице-премьер.