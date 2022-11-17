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В ФАО услышали предложение России по бесплатному экспорту зерна - РИА Новости, 17.11.2022
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В ФАО услышали предложение России по бесплатному экспорту зерна
В ФАО услышали предложение России по бесплатному экспорту зерна - РИА Новости, 17.11.2022
В ФАО услышали предложение России по бесплатному экспорту зерна
Предложение Москвы по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна услышано, в том числе в ООН, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T06:17
2022-11-17T06:22
экономика
мартин гриффитс
россия
москва
турция
оон
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложение Москвы по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна услышано, в том числе в ООН, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября. Данная договоренность является частью более обширной пакетной сделки, которая предусматривает также разблокировку экспорта российского зерна и удобрений. Параллельно с этим власти РФ заявили, что готовы в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. Российская часть стамбульских договоренностей, как отмечают в Москве, до сих не выполняется должным образом."Я уверяю, что предложение российских властей услышано, в том числе услышано ООН, и эти вопросы сейчас прорабатываются как раз по линии большой ООН, потому что как за зерновую сделку, так и за реализацию меморандума, который Россия подписала с ООН, отвечают лично заместитель секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан", - сказал Кобяков.
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экономика, мартин гриффитс, россия, москва, турция, оон
Экономика, Мартин Гриффитс, Россия, Москва, Турция, ООН
06:17 17.11.2022 (обновлено: 06:22 17.11.2022)
 
В ФАО услышали предложение России по бесплатному экспорту зерна

ФАО: предложение России по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна услышано

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Предложение Москвы по бесплатному экспорту 500 тысяч тонн зерна услышано, в том числе в ООН, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября. Данная договоренность является частью более обширной пакетной сделки, которая предусматривает также разблокировку экспорта российского зерна и удобрений. Параллельно с этим власти РФ заявили, что готовы в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых. Российская часть стамбульских договоренностей, как отмечают в Москве, до сих не выполняется должным образом.
"Я уверяю, что предложение российских властей услышано, в том числе услышано ООН, и эти вопросы сейчас прорабатываются как раз по линии большой ООН, потому что как за зерновую сделку, так и за реализацию меморандума, который Россия подписала с ООН, отвечают лично заместитель секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан", - сказал Кобяков.
 
ЭкономикаМартин ГриффитсРоссияМоскваТурцияООН
 
 
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