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В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
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В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского
В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского
Ростовую фигуру Владимира Зеленского рядом с наркологическим диспансером медучреждение не размещало, ее уже убрали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:47
2022-11-17T17:53
происшествия
владимир зеленский
россия
украина
здоровье - общество
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Ростовую фигуру Владимира Зеленского рядом с наркологическим диспансером медучреждение не размещало, ее уже убрали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлена ростовая фигура Зеленского с надписью "Работаем даже с самыми тяжелыми случаями" и указанием на находящийся вблизи корпус наркодиспансера."Учреждение этот объект не размещало. Он убран", - сказал собеседник агентства. В ведомстве добавили, что об инциденте проинформированы соответствующие органы.
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происшествия, владимир зеленский, россия, украина, здоровье - общество, красноярский край
Происшествия, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Здоровье - Общество, Красноярский край
17:47 17.11.2022 (обновлено: 17:53 17.11.2022)
 
В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского

Красноярский Минздрав заявил, что медики не размещали фигуру Зеленского у наркодиспансера

© Фото очевидцаФигура Зеленского у красноярского наркодиспансера
Фигура Зеленского у красноярского наркодиспансера
© Фото очевидца
Фигура Зеленского у красноярского наркодиспансера
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Ростовую фигуру Владимира Зеленского рядом с наркологическим диспансером медучреждение не размещало, ее уже убрали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлена ростовая фигура Зеленского с надписью "Работаем даже с самыми тяжелыми случаями" и указанием на находящийся вблизи корпус наркодиспансера.
"Учреждение этот объект не размещало. Он убран", - сказал собеседник агентства. В ведомстве добавили, что об инциденте проинформированы соответствующие органы.
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ПроисшествияВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЗдоровье - ОбществоКрасноярский край
 
 
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