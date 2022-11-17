https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html

В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского

В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022

В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского

Ростовую фигуру Владимира Зеленского рядом с наркологическим диспансером медучреждение не размещало, ее уже убрали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T17:47

2022-11-17T17:47

2022-11-17T17:53

происшествия

владимир зеленский

россия

украина

здоровье - общество

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Ростовую фигуру Владимира Зеленского рядом с наркологическим диспансером медучреждение не размещало, ее уже убрали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлена ростовая фигура Зеленского с надписью "Работаем даже с самыми тяжелыми случаями" и указанием на находящийся вблизи корпус наркодиспансера."Учреждение этот объект не размещало. Он убран", - сказал собеседник агентства. В ведомстве добавили, что об инциденте проинформированы соответствующие органы.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778844916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, владимир зеленский, россия, украина, здоровье - общество, красноярский край