https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832275542.html
В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского
В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского - РИА Новости, 17.11.2022
В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского
Ростовую фигуру Владимира Зеленского рядом с наркологическим диспансером медучреждение не размещало, ее уже убрали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:47
2022-11-17T17:47
2022-11-17T17:53
происшествия
владимир зеленский
россия
украина
здоровье - общество
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Ростовую фигуру Владимира Зеленского рядом с наркологическим диспансером медучреждение не размещало, ее уже убрали, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлена ростовая фигура Зеленского с надписью "Работаем даже с самыми тяжелыми случаями" и указанием на находящийся вблизи корпус наркодиспансера."Учреждение этот объект не размещало. Он убран", - сказал собеседник агентства. В ведомстве добавили, что об инциденте проинформированы соответствующие органы.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778844916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир зеленский, россия, украина, здоровье - общество, красноярский край
Происшествия, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Здоровье - Общество, Красноярский край
17:47 17.11.2022 (обновлено: 17:53 17.11.2022)
В Красноярске у здания наркодиспансера разместили фигуру Зеленского
Красноярский Минздрав заявил, что медики не размещали фигуру Зеленского у наркодиспансера