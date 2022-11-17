09:33 17.11.2022 (обновлено: 12:11 17.11.2022)
"Безрассудный". Британцы набросились на Зеленского после его слов о Польше
Читатели Daily Mail обвинили Зеленского в стремлении развязать ядерную войну
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Читатели Daily Mail раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что инцидент на территории Польши случился из-за российских ракет.
Пользователи посчитали, что политик намеренно пытается втянуть весь мир в вооруженный конфликт и начать ядерную войну.
"Сбросил маску и показал свое истинное лицо. Актер слишком много возмущается. Что случилось, Зеленский? Поток денег закончился? Ужасный человек", — написала Theresa Green 21.
"Зеленский — безрассудный разжигатель войны, желающий втянуть мир в ядерный апокалипсис", — считает Terminator65.
"Россия тут ни при чем. Зеленский жаждет войны", — отметил DPWHants.
"Как же он мне надоел", — жалуется Awakensheeple.
"Этот человек лишь только и желает втянуть НАТО в свою войну. Он отказался вести переговоры, и мы все должны заплатить за это цену. Он опасный маньяк", — возмутился Sassy Sussex.
"Мы уничтожаем нашу экономику ради вас и санкций, а в ответ вы убиваете граждан НАТО и даже это не признаете", — подытожил Darver.
Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.
Сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. Однако позже американский президент Джо Байден заявил, что предварительная информация говорит против версии о прилете российских ракет. Затем президент Польши Анджей Дуда признал высокую вероятность того, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины. Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит против него военные акции.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента в Пшеводуве однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300, заявили в Минобороны.