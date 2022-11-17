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Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года
Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года - РИА Новости, 17.11.2022
Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года
Завод по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2023 года, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:12
2022-11-17T11:12
2022-11-17T11:12
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. Завод по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.По мнению губернатора области Игоря Рудени, реализация инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на территории промышленной зоны "Боровлёво" производственной площадки по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, позволит увеличить вклад области в импортозамещение высокотехнологичной продукции и обеспечение технологического суверенитета России.По информации пресс-службы, на текущий момент завершен комплекс строительно-монтажных работ, закуплено оборудование и ведется подбор будущих сотрудников предприятия. Запуск производства запланирован на первый квартал 2023 года.Глава региона считает, что для области в текущих условиях ключевым направлением является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь руденя, экономика
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика
ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. Завод по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
По мнению губернатора области Игоря Рудени
, реализация инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на территории промышленной зоны "Боровлёво" производственной площадки по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, позволит увеличить вклад области в импортозамещение высокотехнологичной продукции и обеспечение технологического суверенитета России
.
По информации пресс-службы, на текущий момент завершен комплекс строительно-монтажных работ, закуплено оборудование и ведется подбор будущих сотрудников предприятия. Запуск производства запланирован на первый квартал 2023 года.
Глава региона считает, что для области в текущих условиях ключевым направлением является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.