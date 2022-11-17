https://ria.ru/20221117/zavod-1832143101.html

Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года

Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года - РИА Новости, 17.11.2022

Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года

Завод по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2023 года, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:12

2022-11-17T11:12

2022-11-17T11:12

тверская область

игорь руденя

экономика

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ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. Завод по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.По мнению губернатора области Игоря Рудени, реализация инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на территории промышленной зоны "Боровлёво" производственной площадки по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, позволит увеличить вклад области в импортозамещение высокотехнологичной продукции и обеспечение технологического суверенитета России.По информации пресс-службы, на текущий момент завершен комплекс строительно-монтажных работ, закуплено оборудование и ведется подбор будущих сотрудников предприятия. Запуск производства запланирован на первый квартал 2023 года.Глава региона считает, что для области в текущих условиях ключевым направлением является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.

https://ria.ru/20221109/klaster-1830295751.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, экономика