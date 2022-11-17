Рейтинг@Mail.ru
Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года - РИА Новости, 17.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20221117/zavod-1832143101.html
Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года
Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года - РИА Новости, 17.11.2022
Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года
Завод по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2023 года, сообщает... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T11:12
2022-11-17T11:12
тверская область
игорь руденя
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769483966_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_b30561690a471bb830e6c19981cb4fe3.jpg
ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. Завод по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.По мнению губернатора области Игоря Рудени, реализация инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на территории промышленной зоны "Боровлёво" производственной площадки по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, позволит увеличить вклад области в импортозамещение высокотехнологичной продукции и обеспечение технологического суверенитета России.По информации пресс-службы, на текущий момент завершен комплекс строительно-монтажных работ, закуплено оборудование и ведется подбор будущих сотрудников предприятия. Запуск производства запланирован на первый квартал 2023 года.Глава региона считает, что для области в текущих условиях ключевым направлением является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.
https://ria.ru/20221109/klaster-1830295751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769483966_109:0:1282:880_1920x0_80_0_0_59fdb216d8c6af0da2a1ab0bb8dd5c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, экономика
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика
11:12 17.11.2022
 

Завод в тверской промзоне "Боровлево" запустят в I квартале 2023 года

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 17 ноя – РИА Новости. Завод по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, как ожидается, будет запущен в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, реализация инвестиционного проекта, предусматривающего строительство на территории промышленной зоны "Боровлёво" производственной площадки по металлообработке и производству оборудования для испытательных лабораторий, позволит увеличить вклад области в импортозамещение высокотехнологичной продукции и обеспечение технологического суверенитета России.
В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 17:15Тверская область
В Конаковском районе Тверской области создадут образовательный кластер
По информации пресс-службы, на текущий момент завершен комплекс строительно-монтажных работ, закуплено оборудование и ведется подбор будущих сотрудников предприятия. Запуск производства запланирован на первый квартал 2023 года.
Глава региона считает, что для области в текущих условиях ключевым направлением является реализация инвестиционных проектов, которые обеспечивают создание новых и расширение действующих предприятий, повышение конкурентоспособности тверской продукции, создание новых рабочих мест.
 
Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала