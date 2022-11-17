https://ria.ru/20221117/zapusk-1832103540.html

Южнокорейские военные подтвердили пуск КНДР баллистической ракеты

Южнокорейские военные подтвердили пуск КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 17.11.2022

Южнокорейские военные подтвердили пуск КНДР баллистической ракеты

Южнокорейские военные засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T05:39

2022-11-17T05:39

2022-11-17T05:39

в мире

джо байден

сша

южная корея

японское море

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СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Южнокорейские военные засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Военные отметили, что продолжают усиленное наблюдение за КНДР, сохраняя абсолютную оборонную готовность в тесном сотрудничестве с США.Ранее в четверг глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что военные ответы Северной Кореи будут прямо пропорциональны усилению расширенного сдерживания со стороны США и Южной Кореи.Лидеры Южной Кореи, США и Японии на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене провели ряд двусторонних встреч и трехсторонний саммит, в результате которого договорились вместе работать над усилением сдерживания Северной Кореи ради "стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии". Президент США Джо Байден также подтвердил приверженность усилению расширенного сдерживания КНДР, подразумевающего готовность Вашингтона защищать своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных.

https://ria.ru/20221117/kndr-1832102319.html

сша

южная корея

японское море

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в мире, джо байден, сша, южная корея, японское море