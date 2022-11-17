Южнокорейские военные подтвердили пуск КНДР баллистической ракеты
Южнокорейские военные засекли запуск КНДР баллистической ракеты малой дальности
© AP Photo / Lee Jin-man, PoolОфицер ВМС Южной Кореи наблюдает в бинокль
© AP Photo / Lee Jin-man, Pool
Офицер ВМС Южной Кореи наблюдает в бинокль. Архивное фото
СЕУЛ, 17 ноя – РИА Новости. Южнокорейские военные засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Наши военные примерно в 10.48 (04.48 мск) в четверг 17 ноября засекли пуск Северной Кореей одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района города Вонсан провинции Канвондо", - сообщил комитет.
Военные отметили, что продолжают усиленное наблюдение за КНДР, сохраняя абсолютную оборонную готовность в тесном сотрудничестве с США.
Ранее в четверг глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что военные ответы Северной Кореи будут прямо пропорциональны усилению расширенного сдерживания со стороны США и Южной Кореи.
Лидеры Южной Кореи, США и Японии на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Пномпене провели ряд двусторонних встреч и трехсторонний саммит, в результате которого договорились вместе работать над усилением сдерживания Северной Кореи ради "стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии". Президент США Джо Байден также подтвердил приверженность усилению расширенного сдерживания КНДР, подразумевающего готовность Вашингтона защищать своих союзников в регионе с использованием всех имеющихся возможностей, в том числе ядерных.