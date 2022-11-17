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Суд рассмотрит дело Яшина* об исключении из списка иноагентов 21 ноября
Суд рассмотрит дело Яшина* об исключении из списка иноагентов 21 ноября - РИА Новости, 17.11.2022
Суд рассмотрит дело Яшина* об исключении из списка иноагентов 21 ноября
Замоскворецкий суд Москвы перенес на 21 ноября рассмотрение требования бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* исключить его из списка иноагентов, сообщили... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T16:17
2022-11-17T16:17
2022-11-17T16:17
происшествия
илья яшин
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 21 ноября рассмотрение требования бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* исключить его из списка иноагентов, сообщили РИА Новости суде."Судебное заседание перенесено на 21 ноября", - сказали в суде.Как сообщил адвокат Вадим Прохоров, Минюст, включая его подзащитного в реестр, указал источником финансирования Украину. Защита настаивает, что он "ни одной копейки денег от этого источника не получал".В настоящее время Яшин* находится под стражей. Ему вменяют публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным. Суд приступит к рассмотрению уголовного дела 23 ноября.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, илья яшин, вадим прохоров, россия, москва, украина, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Илья Яшин, Вадим Прохоров, Россия, Москва, Украина, Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит дело Яшина* об исключении из списка иноагентов 21 ноября
Суд перенес на 21 ноября рассмотрение требования Яшина об исключении из списка иноагентов