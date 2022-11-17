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Суд рассмотрит дело Яшина* об исключении из списка иноагентов 21 ноября

Суд рассмотрит дело Яшина* об исключении из списка иноагентов 21 ноября - РИА Новости, 17.11.2022

Суд рассмотрит дело Яшина* об исключении из списка иноагентов 21 ноября

Замоскворецкий суд Москвы перенес на 21 ноября рассмотрение требования бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* исключить его из списка иноагентов, сообщили... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:17

2022-11-17T16:17

2022-11-17T16:17

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илья яшин

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 21 ноября рассмотрение требования бывшего муниципального депутата Ильи Яшина* исключить его из списка иноагентов, сообщили РИА Новости суде."Судебное заседание перенесено на 21 ноября", - сказали в суде.Как сообщил адвокат Вадим Прохоров, Минюст, включая его подзащитного в реестр, указал источником финансирования Украину. Защита настаивает, что он "ни одной копейки денег от этого источника не получал".В настоящее время Яшин* находится под стражей. Ему вменяют публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти и грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче.СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным. Суд приступит к рассмотрению уголовного дела 23 ноября.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html

https://ria.ru/20221004/bayazitova-1821548846.html

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происшествия, илья яшин, вадим прохоров, россия, москва, украина, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф)