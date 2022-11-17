https://ria.ru/20221117/yanukovich-1832178315.html
Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича
Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича - РИА Новости, 17.11.2022
Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича
Глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:56
2022-11-17T12:56
2022-11-17T12:56
в мире
виктор янукович
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента Виктора Януковича."Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства Украины. Иск подан к Януковичу В.Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии РФ", - написала Богатых в социальной сети.Она также сообщила, что еще три исковых заявления "на очереди" относительно менее известных лиц, активы которых не столь значительны. По ее словам, департамент санкционной политики минюста отрабатывает вопрос о применении санкции о взыскании активов в доход государства в отношении каждого подсанкционного лица, к которому применена санкция блокирования после 24 мая."Закон Украины "О санкциях" не устанавливает дискреции минюста о подаче или не подаче заявлений о применении санкции о взыскании. Есть основания, есть идентифицированные активы – в суд! При выявлении активов за рубежом – работаем с МИД и Task Force (группа по поиску и конфискации российских активов - ред.) для блокирования таких активов в других юрисдикциях и отражения украинских санкций в тех случаях, когда страны, в которых находится имущество "украинских подсанкционных", еще не применили санкции", - добавила она.Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327645.html
https://ria.ru/20220825/yanukovich-1812093527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор янукович, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Виктор Янукович, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича
Минюст Украины подал очередной иск в суд о конфискации активов экс-президента Януковича
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента Виктора Януковича.
"Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства Украины. Иск подан к Януковичу В.Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии РФ", - написала Богатых в социальной сети.
Она также сообщила, что еще три исковых заявления "на очереди" относительно менее известных лиц, активы которых не столь значительны. По ее словам, департамент санкционной политики минюста отрабатывает вопрос о применении санкции о взыскании активов в доход государства в отношении каждого подсанкционного лица, к которому применена санкция блокирования после 24 мая.
"Закон Украины "О санкциях" не устанавливает дискреции минюста о подаче или не подаче заявлений о применении санкции о взыскании. Есть основания, есть идентифицированные активы – в суд! При выявлении активов за рубежом – работаем с МИД и Task Force (группа по поиску и конфискации российских активов - ред.) для блокирования таких активов в других юрисдикциях и отражения украинских санкций в тех случаях, когда страны, в которых находится имущество "украинских подсанкционных", еще не применили санкции", - добавила она.
Ранее Владимир Зеленский
подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО
) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко
, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски
и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева
.