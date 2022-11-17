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Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича - РИА Новости, 17.11.2022
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Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича
Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича - РИА Новости, 17.11.2022
Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича
Глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:56
2022-11-17T12:56
в мире
виктор янукович
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента Виктора Януковича."Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства Украины. Иск подан к Януковичу В.Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии РФ", - написала Богатых в социальной сети.Она также сообщила, что еще три исковых заявления "на очереди" относительно менее известных лиц, активы которых не столь значительны. По ее словам, департамент санкционной политики минюста отрабатывает вопрос о применении санкции о взыскании активов в доход государства в отношении каждого подсанкционного лица, к которому применена санкция блокирования после 24 мая."Закон Украины "О санкциях" не устанавливает дискреции минюста о подаче или не подаче заявлений о применении санкции о взыскании. Есть основания, есть идентифицированные активы – в суд! При выявлении активов за рубежом – работаем с МИД и Task Force (группа по поиску и конфискации российских активов - ред.) для блокирования таких активов в других юрисдикциях и отражения украинских санкций в тех случаях, когда страны, в которых находится имущество "украинских подсанкционных", еще не применили санкции", - добавила она.Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327645.html
https://ria.ru/20220825/yanukovich-1812093527.html
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в мире, виктор янукович, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Виктор Янукович, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
12:56 17.11.2022
 
Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича

Минюст Украины подал очередной иск в суд о конфискации активов экс-президента Януковича

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виктор Янукович. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента Виктора Януковича.
"Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства Украины. Иск подан к Януковичу В.Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии РФ", - написала Богатых в социальной сети.
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Она также сообщила, что еще три исковых заявления "на очереди" относительно менее известных лиц, активы которых не столь значительны. По ее словам, департамент санкционной политики минюста отрабатывает вопрос о применении санкции о взыскании активов в доход государства в отношении каждого подсанкционного лица, к которому применена санкция блокирования после 24 мая.
"Закон Украины "О санкциях" не устанавливает дискреции минюста о подаче или не подаче заявлений о применении санкции о взыскании. Есть основания, есть идентифицированные активы – в суд! При выявлении активов за рубежом – работаем с МИД и Task Force (группа по поиску и конфискации российских активов - ред.) для блокирования таких активов в других юрисдикциях и отражения украинских санкций в тех случаях, когда страны, в которых находится имущество "украинских подсанкционных", еще не применили санкции", - добавила она.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.
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