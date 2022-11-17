https://ria.ru/20221117/yanukovich-1832178315.html

Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича

Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича - РИА Новости, 17.11.2022

Минюст Украины подал иск в суд о конфискации активов Януковича

Глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:56

2022-11-17T12:56

2022-11-17T12:56

в мире

виктор янукович

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава департамента санкционной политики минюста Украины Инна Богатых сообщила, что в украинский суд подан очередной иск по конфискации активов экс-президента Виктора Януковича."Минюст подал сегодня очередной иск о применении санкции о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства Украины. Иск подан к Януковичу В.Ф., экс-президенту Украины, действия и решения которого привели к войне в Украине и положили начало агрессии РФ", - написала Богатых в социальной сети.Она также сообщила, что еще три исковых заявления "на очереди" относительно менее известных лиц, активы которых не столь значительны. По ее словам, департамент санкционной политики минюста отрабатывает вопрос о применении санкции о взыскании активов в доход государства в отношении каждого подсанкционного лица, к которому применена санкция блокирования после 24 мая."Закон Украины "О санкциях" не устанавливает дискреции минюста о подаче или не подаче заявлений о применении санкции о взыскании. Есть основания, есть идентифицированные активы – в суд! При выявлении активов за рубежом – работаем с МИД и Task Force (группа по поиску и конфискации российских активов - ред.) для блокирования таких активов в других юрисдикциях и отражения украинских санкций в тех случаях, когда страны, в которых находится имущество "украинских подсанкционных", еще не применили санкции", - добавила она.Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) от 12 октября о санкциях против олигарха Сергея Курченко, экс-президента Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829327645.html

https://ria.ru/20220825/yanukovich-1812093527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виктор янукович, украина, совет национальной безопасности и обороны украины