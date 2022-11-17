11:57 17.11.2022 (обновлено: 12:10 17.11.2022)
В Харьковской области прогремел взрыв на объекте инфраструктуры
Власти Харьковской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Взрывы прозвучали на объектах критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области Украины, сообщил в четверг глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре в Изюмском районе", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Он также попросил жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Ранее о взрывах на объекте инфраструктуры сообщали власти Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.