Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области
В Херсонской области заявили, что Киев заблокировал выезд на левобережную часть региона
Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Украина заблокировала возможность выезда населения через Днепр на левобережную часть Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Население могло до последнего покинуть правобережную часть Херсонской области, но на данный момент эта возможность заблокирована в одностороннем порядке украинской стороной", - сказали в администрации.
Там подчеркнули, что вывоз всех желающих в целях безопасности из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра продолжается.
О том, что украинские военные запретили жителям Херсона покидать город и заблокировали порт, откуда жители переправлялись на левый берег в города Алёшки и Голая Пристань, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алёшкинского муниципального округа Юрий Журавко.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. О решении оставить Херсон Минобороны сообщило 9 ноября, отметив, что оборона находящегося на правом берегу Днепра города чревата большими людскими потерями. На левый берег была переброшена российская группировка войск, насчитывающая более 30 тысяч человек личного состава. Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ.