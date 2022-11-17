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Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/vyezd-1832128813.html
Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области
Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2022
Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области
Украина заблокировала возможность выезда населения через Днепр на левобережную часть Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T10:08
2022-11-17T10:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Украина заблокировала возможность выезда населения через Днепр на левобережную часть Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Население могло до последнего покинуть правобережную часть Херсонской области, но на данный момент эта возможность заблокирована в одностороннем порядке украинской стороной", - сказали в администрации.Там подчеркнули, что вывоз всех желающих в целях безопасности из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра продолжается.О том, что украинские военные запретили жителям Херсона покидать город и заблокировали порт, откуда жители переправлялись на левый берег в города Алёшки и Голая Пристань, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алёшкинского муниципального округа Юрий Журавко.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. О решении оставить Херсон Минобороны сообщило 9 ноября, отметив, что оборона находящегося на правом берегу Днепра города чревата большими людскими потерями. На левый берег была переброшена российская группировка войск, насчитывающая более 30 тысяч человек личного состава. Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ.
https://ria.ru/20221116/kherson-1831821929.html
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херсонская область , украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина
10:08 17.11.2022
 
Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области

В Херсонской области заявили, что Киев заблокировал выезд на левобережную часть региона

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Украина заблокировала возможность выезда населения через Днепр на левобережную часть Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Население могло до последнего покинуть правобережную часть Херсонской области, но на данный момент эта возможность заблокирована в одностороннем порядке украинской стороной", - сказали в администрации.
Там подчеркнули, что вывоз всех желающих в целях безопасности из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра продолжается.
О том, что украинские военные запретили жителям Херсона покидать город и заблокировали порт, откуда жители переправлялись на левый берег в города Алёшки и Голая Пристань, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алёшкинского муниципального округа Юрий Журавко.
В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. О решении оставить Херсон Минобороны сообщило 9 ноября, отметив, что оборона находящегося на правом берегу Днепра города чревата большими людскими потерями. На левый берег была переброшена российская группировка войск, насчитывающая более 30 тысяч человек личного состава. Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраина
 
 
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