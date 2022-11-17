https://ria.ru/20221117/vyezd-1832128813.html

Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области

Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2022

Украина заблокировала выезд на левобережную часть Херсонской области

Украина заблокировала возможность выезда населения через Днепр на левобережную часть Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T10:08

2022-11-17T10:08

2022-11-17T10:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Украина заблокировала возможность выезда населения через Днепр на левобережную часть Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Население могло до последнего покинуть правобережную часть Херсонской области, но на данный момент эта возможность заблокирована в одностороннем порядке украинской стороной", - сказали в администрации.Там подчеркнули, что вывоз всех желающих в целях безопасности из 15-километровой зоны вдоль левого берега Днепра продолжается.О том, что украинские военные запретили жителям Херсона покидать город и заблокировали порт, откуда жители переправлялись на левый берег в города Алёшки и Голая Пристань, сообщил во вторник журналистам глава администрации Алёшкинского муниципального округа Юрий Журавко.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. О решении оставить Херсон Минобороны сообщило 9 ноября, отметив, что оборона находящегося на правом берегу Днепра города чревата большими людскими потерями. На левый берег была переброшена российская группировка войск, насчитывающая более 30 тысяч человек личного состава. Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ.

https://ria.ru/20221116/kherson-1831821929.html

херсонская область

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , украина