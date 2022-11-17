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Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре - РИА Новости, 17.11.2022
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Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре
Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре - РИА Новости, 17.11.2022
Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре
Сроки регулярной встречи глав правительств России и Китая согласовываются, она может состояться в декабре в режиме видеоконференцсвязи, заявил в интервью... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:43
2022-11-17T12:43
россия-китай: главное
китай
россия
игорь моргулов
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Сроки регулярной встречи глав правительств России и Китая согласовываются, она может состояться в декабре в режиме видеоконференцсвязи, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов."Стабильно функционирует механизм российско-китайского межправительственного взаимодействия. В текущем году уже прошли заседания практически всех рабочих групп и подкомиссий в его рамках, в ближайшие недели соберутся межправкомиссии на уровне вице-премьеров", - сообщил Моргулов, говоря о графике двусторонних встреч и переговоров.Он отметил, что "сроки очередной регулярной встречи глав правительств согласовываются, речь идет о декабре, с учетом противоэпидемических ограничений, думаю, будет выбран режим видеоконференцсвязи".
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Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Игорь Моргулов
12:43 17.11.2022
 

Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Сроки регулярной встречи глав правительств России и Китая согласовываются, она может состояться в декабре в режиме видеоконференцсвязи, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Стабильно функционирует механизм российско-китайского межправительственного взаимодействия. В текущем году уже прошли заседания практически всех рабочих групп и подкомиссий в его рамках, в ближайшие недели соберутся межправкомиссии на уровне вице-премьеров", - сообщил Моргулов, говоря о графике двусторонних встреч и переговоров.
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
07:50Россия-Китай: Главное
Посол России заявил о высоком уровне координации усилий Москвы и Пекина
Он отметил, что "сроки очередной регулярной встречи глав правительств согласовываются, речь идет о декабре, с учетом противоэпидемических ограничений, думаю, будет выбран режим видеоконференцсвязи".
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияИгорь Моргулов
 
 
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