https://ria.ru/20221117/vstrecha-1832171182.html

Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре

Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре - РИА Новости, 17.11.2022

Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре

Сроки регулярной встречи глав правительств России и Китая согласовываются, она может состояться в декабре в режиме видеоконференцсвязи, заявил в интервью... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T12:43

2022-11-17T12:43

2022-11-17T12:43

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игорь моргулов

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Сроки регулярной встречи глав правительств России и Китая согласовываются, она может состояться в декабре в режиме видеоконференцсвязи, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов."Стабильно функционирует механизм российско-китайского межправительственного взаимодействия. В текущем году уже прошли заседания практически всех рабочих групп и подкомиссий в его рамках, в ближайшие недели соберутся межправкомиссии на уровне вице-премьеров", - сообщил Моргулов, говоря о графике двусторонних встреч и переговоров.Он отметил, что "сроки очередной регулярной встречи глав правительств согласовываются, речь идет о декабре, с учетом противоэпидемических ограничений, думаю, будет выбран режим видеоконференцсвязи".

https://ria.ru/20221117/usiliya-1832108302.html

китай

россия

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Артем Смирнов

китай, россия, игорь моргулов