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Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре
Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре - РИА Новости, 17.11.2022
Моргулов: встреча глав правительств РФ и КНР может пройти в декабре
Сроки регулярной встречи глав правительств России и Китая согласовываются, она может состояться в декабре в режиме видеоконференцсвязи, заявил в интервью... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:43
2022-11-17T12:43
2022-11-17T12:43
россия-китай: главное
китай
россия
игорь моргулов
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Сроки регулярной встречи глав правительств России и Китая согласовываются, она может состояться в декабре в режиме видеоконференцсвязи, заявил в интервью российским журналистам посол России в Китае Игорь Моргулов."Стабильно функционирует механизм российско-китайского межправительственного взаимодействия. В текущем году уже прошли заседания практически всех рабочих групп и подкомиссий в его рамках, в ближайшие недели соберутся межправкомиссии на уровне вице-премьеров", - сообщил Моргулов, говоря о графике двусторонних встреч и переговоров.Он отметил, что "сроки очередной регулярной встречи глав правительств согласовываются, речь идет о декабре, с учетом противоэпидемических ограничений, думаю, будет выбран режим видеоконференцсвязи".
https://ria.ru/20221117/usiliya-1832108302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, игорь моргулов
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Игорь Моргулов