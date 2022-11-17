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Вердикт суда по MH17 не вызывает доверия, заявил член СПЧ - РИА Новости, 17.11.2022
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Вердикт суда по MH17 не вызывает доверия, заявил член СПЧ
Вердикт суда по MH17 не вызывает доверия, заявил член СПЧ - РИА Новости, 17.11.2022
Вердикт суда по MH17 не вызывает доверия, заявил член СПЧ
Вердикт Гаагского суда по MH17 не вызывает особого доверия, слишком много было "темных пятен" в ходе расследования, а отсутствие прозрачности и нестыковки... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T22:16
2022-11-17T22:16
в мире
александр брод
владимир джабаров
олег морозов
россия
нидерланды
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вердикт Гаагского суда по MH17 не вызывает особого доверия, слишком много было "темных пятен" в ходе расследования, а отсутствие прозрачности и нестыковки порождают подозрения в ангажированности правосудия, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению.При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро.Он подчеркнул, что в таких резонансных делах не должно быть неясностей, а также еще раз выразил соболезнования по поводу трагедии."Почему российская сторона не была допущена к расследованию? Как быть с тем обстоятельством, что выстрел был с подконтрольной Киеву территории, что ополченцы не обладали тем оружием, которое поразило самолет? Что за загадочные анонимные свидетели, показания которых легли в основу обвинения? Почему зарубежные эксперты отказались присутствовать на следственных экспериментах, которые проводила Россия? Вопросы открыты до сих пор", - добавил член СПЧ.Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что решение Гаагского суда по MH17 было ожидаемым, для РФ юридически ничтожно, а депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов выразил мнение, что суд необъективен и всё это "информационная провокация". В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что согласиться с этим политизированным решением нельзя. Он отметил, что российские специалисты не были допущены к работе совместной следственной группы, а обвинение так и не привело весомых доказательств.В МИД России заявили, что суд в Нидерландах выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
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в мире, александр брод, владимир джабаров, олег морозов, россия, нидерланды
В мире, Александр Брод, Владимир Джабаров, Олег Морозов, Россия, Нидерланды
22:16 17.11.2022
 
Вердикт суда по MH17 не вызывает доверия, заявил член СПЧ

Член СПЧ Брод: вердикт суда по MH17 не вызывает доверия

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАлександр Брод
Александр Брод - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Александр Брод. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Вердикт Гаагского суда по MH17 не вызывает особого доверия, слишком много было "темных пятен" в ходе расследования, а отсутствие прозрачности и нестыковки порождают подозрения в ангажированности правосудия, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
В четверг суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению.
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При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро.
"Вердикт Гаагского суда не вызывает особого доверия, слишком много было темных пятен в ходе расследования произошедшего. А отсутствие прозрачности и нестыковки порождают подозрения в ангажированности правосудия", - сказал Брод.
Он подчеркнул, что в таких резонансных делах не должно быть неясностей, а также еще раз выразил соболезнования по поводу трагедии.
"Почему российская сторона не была допущена к расследованию? Как быть с тем обстоятельством, что выстрел был с подконтрольной Киеву территории, что ополченцы не обладали тем оружием, которое поразило самолет? Что за загадочные анонимные свидетели, показания которых легли в основу обвинения? Почему зарубежные эксперты отказались присутствовать на следственных экспериментах, которые проводила Россия? Вопросы открыты до сих пор", - добавил член СПЧ.
Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что решение Гаагского суда по MH17 было ожидаемым, для РФ юридически ничтожно, а депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов выразил мнение, что суд необъективен и всё это "информационная провокация". В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что согласиться с этим политизированным решением нельзя. Он отметил, что российские специалисты не были допущены к работе совместной следственной группы, а обвинение так и не привело весомых доказательств.
В МИД России заявили, что суд в Нидерландах выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ.
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