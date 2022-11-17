https://ria.ru/20221117/uolles-1832312267.html
В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине
В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине - РИА Новости, 17.11.2022
В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине
Воинственные заявления об украинском кризисе главы МИД Германии Анналены Бербок на климатической конференции COP27 в Египте не соответствуют мирной повестке... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:21
2022-11-17T19:21
2022-11-17T19:38
в мире
анналена бербок
украина
германия
египет
европарламент
мид германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811555057_0:124:2560:1564_1920x0_80_0_0_1862b2c28c0971d11a9645f38098a14a.jpg
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Воинственные заявления об украинском кризисе главы МИД Германии Анналены Бербок на климатической конференции COP27 в Египте не соответствуют мирной повестке форума, заявил в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес."Она поддерживает разжигание конфликта на Украине, где гибнет все больше и больше менее привилегированных граждан, а также выступает за увеличение военных расходов Германии", — написал Уоллес.По его мнению, такая риторика "хорошо звучит для военно-промышленного комплекса, но не для защиты прав человека".На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине США, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html
https://ria.ru/20221117/bayden-1832240633.html
украина
германия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811555057_147:0:2423:1707_1920x0_80_0_0_5518bca9a25956b6efc42c6a16c4e88e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анналена бербок, украина, германия, египет, европарламент, мид германии
В мире, Анналена Бербок, Украина, Германия, Египет, Европарламент, МИД Германии
19:21 17.11.2022 (обновлено: 19:38 17.11.2022)
В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине
Еводепутат Уоллес обвинил главу МИД ФРГ Бербок в разжигании конфликта на Украине