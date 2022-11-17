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В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине - РИА Новости, 17.11.2022
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В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине
В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине - РИА Новости, 17.11.2022
В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине
Воинственные заявления об украинском кризисе главы МИД Германии Анналены Бербок на климатической конференции COP27 в Египте не соответствуют мирной повестке... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T19:21
2022-11-17T19:38
в мире
анналена бербок
украина
германия
египет
европарламент
мид германии
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Воинственные заявления об украинском кризисе главы МИД Германии Анналены Бербок на климатической конференции COP27 в Египте не соответствуют мирной повестке форума, заявил в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес."Она поддерживает разжигание конфликта на Украине, где гибнет все больше и больше менее привилегированных граждан, а также выступает за увеличение военных расходов Германии", — написал Уоллес.По его мнению, такая риторика "хорошо звучит для военно-промышленного комплекса, но не для защиты прав человека".На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине США, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html
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в мире, анналена бербок, украина, германия, египет, европарламент, мид германии
В мире, Анналена Бербок, Украина, Германия, Египет, Европарламент, МИД Германии
19:21 17.11.2022 (обновлено: 19:38 17.11.2022)
 
В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине

Еводепутат Уоллес обвинил главу МИД ФРГ Бербок в разжигании конфликта на Украине

CC BY-SA 2.0 / GUE/NGL / Депутат Европарламента Мик Уоллес
Депутат Европарламента Мик Уоллес - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
CC BY-SA 2.0 / GUE/NGL /
Депутат Европарламента Мик Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Воинственные заявления об украинском кризисе главы МИД Германии Анналены Бербок на климатической конференции COP27 в Египте не соответствуют мирной повестке форума, заявил в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес.
"Она поддерживает разжигание конфликта на Украине, где гибнет все больше и больше менее привилегированных граждан, а также выступает за увеличение военных расходов Германии", — написал Уоллес.
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На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине США, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреАнналена БербокУкраинаГерманияЕгипетЕвропарламентМИД Германии
 
 
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