https://ria.ru/20221117/uolles-1832312267.html

В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине

В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине - РИА Новости, 17.11.2022

В Европарламенте обвинили Германию в лицемерии по отношению к Украине

Воинственные заявления об украинском кризисе главы МИД Германии Анналены Бербок на климатической конференции COP27 в Египте не соответствуют мирной повестке... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T19:21

2022-11-17T19:21

2022-11-17T19:38

в мире

анналена бербок

украина

германия

египет

европарламент

мид германии

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Воинственные заявления об украинском кризисе главы МИД Германии Анналены Бербок на климатической конференции COP27 в Египте не соответствуют мирной повестке форума, заявил в Twitter депутат Европарламента Мик Уоллес."Она поддерживает разжигание конфликта на Украине, где гибнет все больше и больше менее привилегированных граждан, а также выступает за увеличение военных расходов Германии", — написал Уоллес.По его мнению, такая риторика "хорошо звучит для военно-промышленного комплекса, но не для защиты прав человека".На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине США, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221117/ssha-1832270770.html

https://ria.ru/20221117/bayden-1832240633.html

украина

германия

египет

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, анналена бербок, украина, германия, египет, европарламент, мид германии