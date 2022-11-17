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Артиллеристы уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"
Артиллеристы уничтожили две батареи РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 17.11.2022
Артиллеристы уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО "Ураган" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50,... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T15:23
2022-11-17T15:23
2022-11-17T15:45
специальная военная операция на украине
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рсзо "ураган-1м"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские РСЗО "Ураган" и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в четверг Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка и Раздоловка Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, сша, харьковская область, рсзо "ураган-1м", министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Харьковская область, РСЗО "Ураган-1М", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина
15:23 17.11.2022 (обновлено: 15:45 17.11.2022)
Артиллеристы уничтожили две батареи РСЗО "Ураган"
Минобороны: артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Ураган" и две РЛС из США