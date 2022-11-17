https://ria.ru/20221117/ukrashenie-1832152441.html

Большинство москвичей проголосовали за украшение города к Новому году

Большинство москвичей проголосовали за украшение города к Новому году - РИА Новости, 17.11.2022

Большинство москвичей проголосовали за украшение города к Новому году

Более 200 тысяч москвичей уже проголосовали по вопросу о том, как праздновать Новый год в столице в этом году, большая часть (53%) выступает за новогоднее... РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T11:37

2022-11-17T11:37

2022-11-17T11:47

москва

общество

новый год

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Более 200 тысяч москвичей уже проголосовали по вопросу о том, как праздновать Новый год в столице в этом году, большая часть (53%) выступает за новогоднее украшение города, но без проведения массовых мероприятий, сообщается на сайте "Активный гражданин".Голосование по вопросу празднования Нового года в Москве и украшения городу к празднику стартовало в среду в проекте "Активный гражданин" по инициативе мэра столицы Сергея Собянина. Москвичи могут проголосовать за то, чтобы вырученные от проведения новогодних мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции. Помимо этого, им предлагается выбрать вариант о том, чтобы сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные средства также направить на поддержку участников СВО. Также есть вариант, подразумевающий отмену праздничных мероприятий и украшения столицы."Всего проголосовало граждан: 207 355. Распределение ответов: 53% - сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые мероприятия, а вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 28% - праздновать так же, как и в прошлые годы и вырученные средства отправить на поддержку участников СВО, 19% - не украшать город и не проводить праздничных мероприятий", - сообщается на странице голосования.Ранее в ряде российских регионов выступили с инициативой отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства на поддержку мобилизованных граждан. В свою очередь замминистра обороны РФ, начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что отменять в регионах празднование Нового года, чтобы направить средства для помощи мобилизованным, не надо.

https://realty.ria.ru/20221117/podsvetka-1831563869.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество, новый год