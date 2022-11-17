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В МИД заявили, что Евросоюз пошел по пути эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221117/ukraina-1832272532.html
В МИД заявили, что Евросоюз пошел по пути эскалации конфликта на Украине
В МИД заявили, что Евросоюз пошел по пути эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 17.11.2022
В МИД заявили, что Евросоюз пошел по пути эскалации конфликта на Украине
ЕС запуском своей миссии военной помощи Украине идет по пути эскалации украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T17:35
2022-11-17T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евросоюз
мария захарова
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ЕС запуском своей миссии военной помощи Украине идет по пути эскалации украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Очевидно, что ЕС идет по пути эскалации конфликта на Украине. Это очередной шаг, открыто противоречащий заявлениям, которые мы слышим на различных уровнях о приверженности диалогу и политическому урегулированию на Украине", - говорится в заявлении на сайте ведомства. По ее словам, создание миссии ЕС по военной поддержке Киева - это "инвестирование в продолжение боевых действий на территории Украины"."Поставки киевскому режиму по линии "Европейского фонда мира" летальных вооружений в обход своих собственных правил экспортного контроля уже обошлись Евросоюзу в 3,1 миллиарда евро. Теперь к ним добавятся многомиллионные расходы на миссию, что ляжет дополнительным бременем на население стран ЕС", - добавила Захарова. По ее словам, в рамках миссии "будут готовить боевиков, которые продолжат обстреливать мирные города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей России, убивать простых граждан, в том числе детей, используя европейское и американское оружие"."В ЕС глухи к призывам европейского гражданского общества остановить поставки вооружения, прекратить активно подогревать конфликт, обратить внимание на внутренние проблемы и нужды граждан Евросоюза", - отметила она.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что тренировочная миссия для Украины заработает до конца ноября. Главы МИД стран ЕС 14 ноября официально запустили тренировочную миссию, которая рассчитана на подготовку минимум 15 тысяч украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831705603.html
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в мире, украина, россия, евросоюз, мария захарова, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Мария Захарова, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
17:35 17.11.2022 (обновлено: 17:48 17.11.2022)
 
В МИД заявили, что Евросоюз пошел по пути эскалации конфликта на Украине

Захарова заявила, что ЕС, запустив миссию военной помощи Украине, пошел по пути эскалации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. ЕС запуском своей миссии военной помощи Украине идет по пути эскалации украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очевидно, что ЕС идет по пути эскалации конфликта на Украине. Это очередной шаг, открыто противоречащий заявлениям, которые мы слышим на различных уровнях о приверженности диалогу и политическому урегулированию на Украине", - говорится в заявлении на сайте ведомства. По ее словам, создание миссии ЕС по военной поддержке Киева - это "инвестирование в продолжение боевых действий на территории Украины".
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"Поставки киевскому режиму по линии "Европейского фонда мира" летальных вооружений в обход своих собственных правил экспортного контроля уже обошлись Евросоюзу в 3,1 миллиарда евро. Теперь к ним добавятся многомиллионные расходы на миссию, что ляжет дополнительным бременем на население стран ЕС", - добавила Захарова. По ее словам, в рамках миссии "будут готовить боевиков, которые продолжат обстреливать мирные города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей России, убивать простых граждан, в том числе детей, используя европейское и американское оружие".
"В ЕС глухи к призывам европейского гражданского общества остановить поставки вооружения, прекратить активно подогревать конфликт, обратить внимание на внутренние проблемы и нужды граждан Евросоюза", - отметила она.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что тренировочная миссия для Украины заработает до конца ноября. Главы МИД стран ЕС 14 ноября официально запустили тренировочную миссию, которая рассчитана на подготовку минимум 15 тысяч украинских военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвросоюзМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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