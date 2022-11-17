https://ria.ru/20221117/ukraina-1832246248.html

На Украине рассказали, какие свечи стоит купить на случай отключения света

На Украине рассказали, какие свечи стоит купить на случай отключения света - РИА Новости, 17.11.2022

На Украине рассказали, какие свечи стоит купить на случай отключения света

Украинский телеканал "Пятый" опубликовал статью с советами по выбору свечей на случай отключения электроэнергии. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:24

2022-11-17T16:24

2022-11-17T16:25

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Украинский телеканал "Пятый" опубликовал статью с советами по выбору свечей на случай отключения электроэнергии.Статью о выборе свечей и актуальных ценах на осветительные приборы канал опубликовал на своем сайте. В рейтинге свечей уделено внимание не только цене и продолжительности горения, но и экологичности и аромату свечек. Так, самой экологичной авторы называют свечу из пчелиного воска, а пользователей "грязных" парафиновых свечей призывают быть осторожными и регулярно проветривать помещение, чтобы минимизировать осаждение копоти.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221012/es-1823437938.html

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в мире, украина, жкх