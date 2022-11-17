https://ria.ru/20221117/ukraina-1832241541.html

СБУ заявила о задержании одного из руководителей МВД Херсонской области

СБУ заявила о задержании одного из руководителей МВД Херсонской области - РИА Новости, 17.11.2022

СБУ заявила о задержании одного из руководителей МВД Херсонской области

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей МВД Херсонской области, он обвиняется в коллаборационной деятельности. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T16:05

2022-11-17T16:05

2022-11-17T16:05

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании одного из руководителей МВД Херсонской области, он обвиняется в коллаборационной деятельности."Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали на деоккупированной территории Херсонщины местного депутата от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с РФ и занял руководящий пост в министерстве внутренних дел Херсонской области.Как указали в СБУ, мужчина являлся сотрудником отдела борьбы с экономическими преступлениями и обвиняется в коллаборационнной деятельности. Фамилия подозреваемого не называется.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. О решении оставить Херсон Минобороны сообщило 9 ноября, отметив, что оборона находящегося на правом берегу Днепра города чревата большими людскими потерями. На левый берег была переброшена российская группировка войск, насчитывающая более 30 тысяч человек личного состава. Административной столицей Херсонской области временно стал Геническ.

https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр