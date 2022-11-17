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В Красноярске подросток украл ружье, расстрелял человека и угнал машину - РИА Новости, 17.11.2022
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В Красноярске подросток украл ружье, расстрелял человека и угнал машину
В Красноярске подросток украл ружье, расстрелял человека и угнал машину - РИА Новости, 17.11.2022
В Красноярске подросток украл ружье, расстрелял человека и угнал машину
Оперативники задержали 16-летнего подростка, который, по версии следствия, пьяным залез в чужой дом в дачном поселке в Красноярске, украл ружье и расстрелял... РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T12:17
2022-11-17T12:17
происшествия
россия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Оперативники задержали 16-летнего подростка, который, по версии следствия, пьяным залез в чужой дом в дачном поселке в Красноярске, украл ружье и расстрелял хозяина припаркованной машины при попытке ее угона, сообщает региональный главк СК РФ.По его данным, вечером 11 ноября подозреваемый, выпив, приехал переночевать на семейную дачу в район СНТ "Звездочка". На территории дачного поселка он залез в один из домов, где украл гладкоствольное охотничье оружие "ТОЗ-34Р" и патроны. Затем подросток увидел припаркованную Honda и "с целью хищения автомобиля и имущества, находящегося в нем, произвел выстрел в окно и замок зажигания"."При попытке завести автомобиль юношу окликнул собственник транспортного средства, в этот момент, не отказываясь от своих преступных намерений, подозреваемый напал на мужчину и, используя оружие, произвел не менее 6 выстрелов в сторону мужчины, причинив огнестрельные ранения в область задней поверхности грудной клетки, поясничную и брюшную полость, правой стопы. Продолжая преступные действия, подозреваемый завел автомобиль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.По данным СК, о происшествии в правоохранительные органы сообщил очевидец - знакомый потерпевшего. Раненого доставили в больницу, где, несмотря на оказываемую медицинскую помощь и оперативное вмешательство, мужчина скончался.По данному факту возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан и арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Дополнительно возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов), п. "в" ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830757889.html
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происшествия, россия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край
Происшествия, Россия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край
12:17 17.11.2022
 
В Красноярске подросток украл ружье, расстрелял человека и угнал машину

В Красноярске пьяный подросток украл ружье и убил хозяина машины, которую пытался угнать

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя - РИА Новости. Оперативники задержали 16-летнего подростка, который, по версии следствия, пьяным залез в чужой дом в дачном поселке в Красноярске, украл ружье и расстрелял хозяина припаркованной машины при попытке ее угона, сообщает региональный главк СК РФ.
По его данным, вечером 11 ноября подозреваемый, выпив, приехал переночевать на семейную дачу в район СНТ "Звездочка". На территории дачного поселка он залез в один из домов, где украл гладкоствольное охотничье оружие "ТОЗ-34Р" и патроны. Затем подросток увидел припаркованную Honda и "с целью хищения автомобиля и имущества, находящегося в нем, произвел выстрел в окно и замок зажигания".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 13:04
На Ставрополье школьник убил одноклассника, передавив ему сонную артерию
"При попытке завести автомобиль юношу окликнул собственник транспортного средства, в этот момент, не отказываясь от своих преступных намерений, подозреваемый напал на мужчину и, используя оружие, произвел не менее 6 выстрелов в сторону мужчины, причинив огнестрельные ранения в область задней поверхности грудной клетки, поясничную и брюшную полость, правой стопы. Продолжая преступные действия, подозреваемый завел автомобиль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
По данным СК, о происшествии в правоохранительные органы сообщил очевидец - знакомый потерпевшего. Раненого доставили в больницу, где, несмотря на оказываемую медицинскую помощь и оперативное вмешательство, мужчина скончался.
По данному факту возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан и арестован, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Дополнительно возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов), п. "в" ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Сотрудники правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 08:00
"Постоянно грозит убийством": на кого в России не могут найти управу
 
ПроисшествияРоссияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский край
 
 
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